GIAN PIERO VENTURA/ "Alle mie società ho fatto guadagnare un sacco di soldi!" (Che tempo che fa)

Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale italiana esonerato dopo la disfatta mondiale, questa sera sarà ospite di Fabio Fazio nel consueto appuntamento domenicale di Che tempo che fa

27 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Gian Piero Ventura a Italia - Svezia (LaPresse)

Dopo l'esonero per il flop degli azzurri, Gian Piero Ventura sarà ospite a Che tempo che fa, dove parlerà, fra le altre cose, anche della sua recente avventura come ct della nazionale. Lontano dalle polemiche di qualche mese fa, Ventura avrà la possibilità di ripercorrere quei momenti, ricordando vittorie e sconfitte di un percorso di certo da dimenticare. Di recente, l'ex allenatore è tornato a parlare a La Repubblica di tutto ciò che è accaduto in quelle settimane in cui l'Italia è stata eliminata dai playoff di qualificazione dei Mondiali di Russia, definendosi "reduce da qualcosa che era più grande di me" e che ha "pagato in modo violento". "Alle miE società - ha continuato l'ex ct - ho fatto guadagnare anche un sacco di soldi. Mio padre mi ha insegnato che non si molla mai e tre mesi non possono cancellare 35 anni". "Con la nazionale - si legge inoltre nell'intervista rilasciata dall'ex allenatore - eravamo imbattuti, primi in classifica. Poi dopo la Spagna è precipitato tutto. Il resto, se permettete, rimane. Ora devo e voglio dare risposte e da qui ricomincio, senza certezze ma con qualche presunzione".

VENTURA ESONERATO DOPO I PLAYOFF PER LE QUALIFICAZIONI

Ha voglia di parlare e di chiarirsi con i tanti tifosi Gian Piero Ventura, l'ex ct della Nazionale esonerato dopo i playoff per le qualificazioni dei mondiali in Russia. Tuttavia, non sarà la sua presenza nel salotto di Fabio Fazio a dargli l'opportunità di parlare di quanto accaduto, dal momento che l'ex allenatore degli azzurri, attualmente sotto contratto con la Federazione, non può rivelare nulla sugli argomenti inerenti al suo percorso in Nazionale, almeno fino al prossimo 31 luglio. Già in passato, in una intervista concessa a La Repubblica, Ventura aveva commentato la sua esperienza in Nazionale annunciando ulteriori sviluppi, dal momento che il processo che conduce alla verità passa sempre attraverso diversi punti di vista: "Nello sport non perde mai una persona soltanto", ha tuonato sul noto quotidiano l'ex allenatore, "Un giorno, per quanto mi riguarda, tutto sarà chiaro e si capirà meglio".

LA VACANZA A ZANZIBAR

Che fine ha fatto Gian Piero Ventura? L'ex ct della nazionale, dopo mesi di silenzio e dichiarazioni sibilline, questa sera romperà il silenzio nel salotto di Che tempo che fa, dove probabilmente darà qualche dettaglio sul suo percorso come allenatore della Nazionale italiana. Le sue ultime parole, condivise in occasione dell'esonero dai principali quotidiani italiani, sembrano nascondere un'altra verità, una verità che anche le Iene hanno provato a carpire seppur con scarsi risultati. Di lui si sa che in seguito all'esonero è tornato a Bari dalla moglie, dove si è ritirato nel più totale silenzio, ma successivamente ha lasciato l'Italia per raggiungere Zanzibar, dove si è recato per dare il via a una breve vacanza. Proprio nel mare della nota località turistica l'ex ct è stato infatti immortalato dall'occhio attento dei paparazzi, in un primo tempo incuriositi dal suo iniziale silenzio dopo la disfatta mondiale.

