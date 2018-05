Gianluca Mastrorocco, Il cugino di Marco Bocci/ Chi é? Ad Amici 2018 si esibisce nei Blues Brothers

Gianluca Mastrorocco, Il cugino di Marco Bocci: chi è? Sul palcoscenico di Amici di Maria De Filippi si è esibito con l'attore in un siparietto molto noto dal film The Blues Brothers.

27 maggio 2018

Gianluca Mastrorocco, Il cugino di Marco Bocci

Gianluca Mastrorocco è il cugino di Marco Bocci ed è stato da poco sul palcoscenico di Amici di Maria De Filippi per ballare proprio insieme a quest'ultimo. I due però sono usciti sconfitti con Ermal Meta che ha premiato come vincitrice della serata la coppia formata da Giulia Michelini e Martin Castrogiovanni. Gianluca Mastrorocco e Marco Bocci però sono stati davvero molto simpatici e hanno regalato una bella esibizione andando a ricalcare le mosse del famoso film di John Landis, The Blues Brothers. La loro è stata una performace più simpatica che tecnica e Gianluca ha dato il suo contributo in maniera decisiva. Intanto sui social network il pubblico fa i complimenti alla coppia che ha regalato un momento simpatico e molto divertente che ha rotto un po' la monotonia dei confronti che giunti a questo punto della trasmissione contano sicuramente molto.

UN GRANDE RAPPORTO CON L'ATTORE

Ad Amici di Maria De Filippi è sicuramente una serata molto particolare per Marco Bocci. L'attore ha ricevuto due sorprese una dietro l'altra, prima per lui ha cantato la moglie Laura Chiatti e poi si è esibito insieme al cugino Gianluca Mastrorocco. I due hanno un rapporto splendido e non è la prima volta infatti che i due vengono visti insieme. Nel passato infatti Gianluca è stato più volte fotografato dai paparazzi insieme a Marco Bocci che passa molto tempo con lui. Il ragazzo è molto attivo sui social network e se su YouTube possiamo ammirare altri siparietti, come quello nel quale con un amico balla Occidentali's Karma di Francesco Gabbani, su Instagram sono tantissime le foto. Si definisce proprio sui social come uno che ama i viaggi, la vita e il cibo. Lavora come assistente probabilmente anche lui nel campo dello spettacolo.

