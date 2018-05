Gigi D’Alessio, serale di Amici 2018: duetto con Carmen/ "Con Anna Tatangelo ci siamo presi un po’ di tempo"

Gigi D’Alessio al serale di Amici 2018, il cantante neomelodico si esibirà in coppia con Carmen dopo la fine della sua storia d'amore con Anna Tatangelo: cosa canteranno?

27 maggio 2018 Valentina Gambino

Semifinale con i contro fiocchi per il serale di Amici 17. Questa sera Maria De Filippi avrà a sua disposizione una lunga serie di ospiti famosi e tra questi anche Gigi D'Alessio. Tornato alla ribalta per la fine della sua relazione d'amore con Anna Tatangelo, il campano in questo periodo si sta esibendo in tour in giro per l'Italia anche con una lunga serie di concerti gratuiti. Questa sera invece, sarà in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset per duettare insieme a Carmen, cantante della Squadra Blu. Attualmente non si conosce il titolo del pezzo che interpreteranno i due ma si tratta di una canzone napoletana che stanno preparando con attenzione anche da alcuni giorni. D'Alessio, dopo la fine della sua relazione d'amore con la cantante di Sora, sta cercando di dedicarsi nuovamente alla musica, dimenticando la vita privata e riportando in pista il suo primo amore. Vedremo se anche oggi sarà in grado di stupire i suoi affezionati fan con le sue sonorità neomelodiche.

Nonostante Gigi D'Alessio voglia mettere da parte il gossip e pensare solo alla sua musica, negli ultimi mesi la fine della sua relazione d'amore con Anna Tatangelo ha fatto molto discutere. Proprio i figli del cantante poi, sono scesi in campo contro la cantante svelando dettagli assolutamente privati e antipatici. Ed infatti, la Tatangelo ha voluto rilasciare una intervista dove ha raccontato come mai è finita la storia con Gigi nonostante tra di loro ci sia molto affetto e stima oltre ad Andrea, il figlio nato durante la loro storia. “Ci siamo presi un po’ di tempo. Dopo tredici anni ci sono delle fasi un po’ particolari. Siamo comunque due genitori che si impegnano tantissimo. Tra noi c’è un bellissimo rapporto. Quello che succederà ce lo dirà il futuro, con la massima serenità. Lui per me è stato, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita” aveva spiegato Anna al conduttore Maurizio Costanzo. Proprio durante lo show del giornalista romano, era voluto intervenire anche D'Alessio telefonicamente: “Le storie non si cancellano, non sono scritte con la matita ma con la penna. Quando le scrivi, le scrivi col sangue” ha affermato.

Questa sera, tutti gli estimatori delle sonorità neomelodiche, potranno “sognare” con il duetto di Gigi D’Alessio in coppia con Carmen, allieva della Squadra Blu del serale di Amici 17. Non è la prima volta che il cantante napoletano viene ospitato in un programma di Maria De Filippi ed anzi, in passato uno dei suoi successi discografici ha fatto anche da colonna sonora ad una intera edizione del programma dedicato al talento. Staremo a vedere se il buon Gigi dedicherà la sua interpretazione all’ex compagna. Del resto, proprio la Tatangelo nel corso della sua intervista a Vanity Fair, pareva avere lasciato la “porticina aperta”, tanto da affermare che il distacco potrà aiutarli a capire bene cosa vogliono veramente: “una fine, una ripartenza…. Ma per quest’ultima ci sarebbero delle condizioni”. Vedremo se D’Alessio sarà in grado di riconquistare la sua compagna e nell’attesa, gli estimatori questa sera potranno godersi la sua ospitata da Maria De Filippi.

