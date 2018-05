Gina Lollobrigida a Domenica Live/ Raggirata dal manager Andrea Piazzolla? Le sue vere condizioni di salute

Gina Lollobrigida a Domenica Live, in collegamento dall'ospedale nel quale è ricoverata. Quali sono le sue condizioni di salute? La verità in esclusiva.

27 maggio 2018 Emanuela Longo

Gina Lollobrigida a Domenica Live

Negli ultimi tempi si è tornato a parlare con una certa insistenza di Gina Lollobrigida, la grande attrice oggi 90enne. Due i motivi che l'hanno vista protagonista. Il primo è legato ad un fatto di cronaca secondo cui la Lollo sarebbe stata raggirata dal suo giovane manager Andrea Piazzolla, indagato per circonvenzione di incapace. Negli ultimi giorni, come spiega Corriere.it, il gip di Roma ha disposto il sequestro preventivo dei beni e delle disponibilità della società riconducibile proprio a Pizzolla. Secondo quanto stabilito dall'accusa, l'uomo avrebbe depauperato il patrimonio della Lollobrigida approfittando del suo stato di debolezza psichica ed inducendola a isolarsi dalla sua famiglia. In tal modo il giovane manager sarebbe riuscito a farle compiere una serie di atti giuridici che avrebbero procurato all'attrice un grande danno patrimoniale milionario. La seconda notizia relativa a Gina è legata alle sue reali condizioni di salute. In tante testate avevano dato la diva italiana gravemente malata e per questo ricoverata. Dopo aver smentito categoricamente le notizie sul suo conto in un comunicato diffuso lo scorso venerdì prima a Pomeriggio 5 e poi alla stampa, Gina Lollobrigida potrà ribadire il concetto oggi a Domenica Live, durante la quale sarà ospite in collegamento dall'ospedale che la ospita. Alla trasmissione pomeridiana di Barbara d'Urso l'artista aveva già reso la sua verità sulle voci relative alle sue condizioni di salute, e che le avevano procurato "disappunto e amarezza". Aveva altresì confermato il suo ricovero ospedaliero giustificandolo però come semplici "controlli medici di routine" ai quali si stava sottoponendo.

GINA LOLLOBRIGIDA DIFENDE IL GIOVANE MANAGER

In modo chiaro e senza molti giri di parole, nel suo comunicato Gina Lollobrigida ha espresso il suo disappunto e la sua amarezza per "le notizie apparse in questi giorni in relazione a fatti che non hanno fondamento". Il riferimento potrebbe essere non solo al suo reale stato di salute ma anche alle accuse gravissime rivolte al suo manager Andrea Piazzolla al quale è molto legata. La stessa attrice, intervenendo nei giorni scorsi al Corriere.it si era detta molto seccata ed aveva così commentato: "Io sono lucidissima e coi miei soldi faccio quello che voglio". Se per il gip, dunque, la donna sarebbe stata raggirata da un giovane arrampicatore sociale, lei di contro prende le sue difese. Contro il trentenne ci sarebbero non solo i sospetti del giudice ma anche quelli della famiglia dell'attrice. Figlio e nipote della grande diva la accusano di aver finora delegato fin troppo a quel giovane tuttofare arrivato dal nulla e che l'avrebbe allontanata dai suoi affetti e dai collaboratori storici, mettendo le mani sui suoi affari. Di contro, l'attrice ha ribadito al quotidiano quale sia il suo attuale rapporto con il figlio, il quale "si è fermato da anni e non per colpa mia. Io l’ho sempre aiutato, ma lui preferisce farsi consigliare male, in particolare dall’ex moglie. Non è Andrea che lo tiene lontano, sono io. Con me, c’è Andrea, perché Milko non c’è. Mio figlio non ha mai accettato di lavorare con me", ha detto. Sulle accuse di essere stata isolata ha aggiunto che "produrrò in tribunale molte testimonianze di persone importanti che dimostrano che ho ancora una vita attiva. Esco quando voglio e, se è bel tempo, prendo l’elicottero e vado in Sardegna o a Ravello", ha detto. Lo scorso novembre, però, una perizia chiesta dal gip aveva confermato che la salute mentale della Lollo era certamente consona alla sua età ma "raggirabile". Oggi a Domenica Live l'attrice ribadirà la sua verità e quasi certamente prenderà le difese, ancora una volta, del giovane manager indagato.

© Riproduzione Riservata.