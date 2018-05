Grande Fratello 2018/ Simone Coccia ancora nel mirino del gruppo: "Sei un attore, fai solo strategia"

Grande Fratello 2018, Simone Coccia finisce nel mirino del e si scontra con Filippo Contri che lo accusa di essere un attore in Casa e di pensare solo alla strategia

27 maggio 2018 Anna Montesano

Forte della finale conquistata, Simone Coccia ha deciso di destabilizzare un po' l'atmosfera nella Casa del Grande Fratello. Il fidanzato di Stefania Pezzopane, molto amato dal pubblico di Canale 5, ha mentito a tutti sulla prova ricompensa di questi giorni che verteva sul dire sempre si a tutte le prove che il GF proponeva. Bastava un solo no per ottenere invece una dura punizione ed è stato proprio Simone a dirlo e poi a nasconderlo a tutti. Un comportamento che ha scatenato nuovi malumori nella Casa che da giorni è scenario di liti e scontri, che hanno visto protagonista soprattutto Simone e Danilo Aquino. Da ieri gli umori si sono nuovamente destabilizzati ma è Filippo Contri a non mollare la presa e a cercare di capire il perché del comportamento di Coccia. Tra i due nasce un confronto che pone in evidenza le loro grosse differenze di pensiero.

GRANDE FRATELLO 2018: FILIPPO E SIMONE, NUOVO FACCIA A FACCIA

Filippo Contri accusa infatti Simone Coccia di essere una persona che nella Casa del Grande Fratello 2018 finge e preferisce la strategia alla verità. "Se qui dentro venissero solo persone come te che vogliono fare gli attori, questo programma non sarebbe affatto seguito. - sbotta il ragazzo, che continua - Perché ci sono delle persone che sono se stesse, che vengono qua e si mettono in discussione. Poi la strategia nel giocare ci può stare, ma fingersi qua dentro per ottenere qualcosa e screditare le altre persone non ha senso." Dal canto suo, Simone si difende: "Io sono sempre stato me stesso e se avessi fatto una provocazione è partita oggi, c'è gente che ha provocato dopo due giorni e sul personale". I due non trovano un punto d'incontro e, come Filippo, anche altri membri della Casa, per questo comportamento, perdono stima nei confronti di Simone.

