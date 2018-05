Heather Parisi "di pietra"/ In studio omaggiano Lorella Cuccarini e lei perde la parola

Heather Parisi "di pietra", in studio omaggiano Lorella Cuccarini e lei perde la parola. In studio Laura Chiatti si esibisce con un pezzo famoso della rivale di sempre del giudice di Amici.

27 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Heather Parisi "di pietra"

Heather Parisi è rimasta letteralmente ''di pietra'' nello studio di Canale 5 ad Amici di Maria De Filippi. Per l'ennesima volta ha dovuto ascoltare grandissimo entusiasmo sul personaggio di Lorella Cuccarini sua grande rivale per tutta la carriera. Le telecamere di Canale 5 hanno voluto indugiare sul suo volto e la donna è sembrata davvero senza parole. Non ha avuto la parola e almeno questo ennesimo confronto le è stato evitato da parte di Maria De Filippi che comunque non si è tirata indietro nell'esaltazione di una figura importante del nostro spettacolo.

LORELLA CUCCARINI OMAGGIATA AD AMICI

Laura Chiatti sta per esibirsi sul palcoscenico di Amici di Maria De Filippi con un pezzo classico del repertorio di Lorella Cuccarini e parte una vera e propria ovazione. E' la stessa Maria De Filippi a sottolineare che è la più grande di tutte. Tutti i giudici sono d'accordo e regalano grandissima considerazione nei confronti proprio di questa splendida artista che ha dimostrato negli anni di essere un vero e proprio caposaldo della televisione, e più in generale del mondo dello spettacolo, italiano. Sicuramente è molto emozionante vederla ancora una volta in scena reinterpretata da un personaggio davvero importante come Laura Chiatti.

