I FIORI DEL DESTINO/ Su Rai 1 il film con Yvonne Catterfeld (oggi, 27 maggio 2018)

I fiori del destino, il film in onda su Rai Uno oggi, domenia 27 maggio 2018. Nel cast: Yvonne Catterfeld, Sebastian Strobel, alla regia Michael Karen. La trama del film nel dettaglio.

27 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di rai 1

NEL CAST ANCHE SEBASTIAN STROBEL

La programmazione di Rai 1 per il pomeriggio televisivo di questa domenica 27 maggio prevede a partire dalle ore 17.05 la messa in onda del film I fiori del destino, il cui titolo originale è Zwischen Himmel un Hier. Si tratta di una pellicola televisiva realizzata nel 2014 in Germania diretta dal regista Michael Karen con soggetto tratto dai racconti di Cecelia Ahern e con la sceneggiatura che è stata rivista ed adattata alla versione cinematografica dallo stesso regista. Nel cast sono presenti Yvonne Catterfeld, Sebastian Strobel, Stuart Donne, Julia Richter, Manuel Witting e Marion Mitterhammer. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

I FIORI DEL DESTINO, LA TRAMA DEL FILM

Amelia è una giovane e bella donna che sta attraversando un periodo molto importante della propria vita. Infatti se da un lato sta per coronare quello che sembra il suo sogno d’amore sposando l’uomo di cui è convinta di essere innamorata, dall’altro è molto triste per le condizioni di salute in cui versa la propria madre. Una situazione che diventa insostenibile nel momento in cui le condizioni della donna si aggravano portando alla sua morte. Amelia è molto scossa per la vicenda e lo sarà ancora di più quanto rovistando tra le cose della madre scopre che in realtà non era la sua mamma biologica in quanto è stata adottata quanto era una bambina piccolissima. Una realtà che di colpo la mette dinanzi ad un bivio e la porta a prendere la decisione di voler conoscere il proprio misterioso passato ed in particolare chi siano i suoi veri genitori e magari conoscerli nel caso fossero ancora vivi. In ragione di ciò Amelia inizia ad investigare arrivando alla struttura presso la quale è stata sancita la sua adozione e qui scoprirà di avere origini irlandesi e nello specifico di una piccola cittadina. Decisa ad andare fino in fondo a questa faccenda, Amelia si mette in viaggio alla volta dell’Irlanda portando con se un investigatore privato che possa darle supporto in questa esperienza il cui nome è Bobby. Per Amelia è un vero e proprio tuffo nel passato attraverso una sorta di magia che alcuni fiori sembrano esercitare nei suoi confronti portandola dritta verso la casa dove abitavano i propri genitori e dove di fatto lei è nata. Per Amelia sarà un’esperienza sconvolgente che non solo mette in discussione il proprio passato ma anche il proprio futuro in quanto tra lei e Bobby inizia a nascere un feeling che permetterà alla donna di chiarire i sentimenti che nutre dei confronti del futuro sposo accorgendosi quindi che non si tratta di vero amore.

© Riproduzione Riservata.