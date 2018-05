IL TOCCO DEL MALE/ Su Rete Quattro il film con Denzel Washington (oggi, 27 maggio 2018)

Il tocco del male, il film in onda su Rete Quattro oggi, domenica 27 maggio 2018. Nel cast: Denzel Washington, Donald Sutherland, alla regia Gregory Hoblit. Il dettaglio.

27 maggio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE DONALD SUTHERLAND

Il tocco del male, il film in onda su Rete Quattro oggi, domenivca 27 maggio 2018 alle ore 23,15. La programmazione televisiva relativa alla seconda serata di oggi, domenica 27 maggio a partire dalle ore 23:15 ha in serbo per gli affezionati telespettatori sulle frequenze di Rete Quattro la messa in onda del film di genere thriller Il tocco del male (titolo originale Fallen). Si tratta di una pellicola prodotta dalla casa cinematografica della Warner Bros per la regia di Gregory Hoblit, il soggetto è stato scritto da Nicholas Kazan che ha anche collaborato nella stesura della sceneggiatura assieme a Elon Dershowitz. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Tan Dun, i costumi indossati dagli attori sul set sono stati disegnati da Colleen Atwood e la scenografia porta la firma di Terence Marsh. Nel cast figurano Denzel Washington, Donald Sutherland, John Goodman, Embeth Davidtz e James Gandolfini. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL TOCCO DEL MALE, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Hobbes è un ottimo agente del distretto di polizia al quale è stato affidato un annoso caso. In particolare è sulle tracce di un pericoloso serial killer che ha commesso una lunghissima serie di omicidi senza trovare alcuna opposizione. Le indagini dopo alcune settimane permettono al detective di avere una traccia che porta ad un insospettabile uomo di nome Edgar Reese. Hobbes si mette sulle tracce e con tanta pazienza e professionalità riesce a trovare le prove schiaccianti della sua colpevolezza. Infatti, una volta arrestato, nel conseguente processo l’uomo viene condannato a morte e quindi ucciso sulla sedia elettrica. Tutto sembra essere terminato nel migliore dei modi ma Hobbes non può immaginare che in realtà Reese aveva commesso quei efferati assassini in quanto sotto il controllo di un demone. Infatti, l’esistenza dello stesso detective incomincia ad essere caratterizzata da strani e drammatici eventi che riguardano tutte le persone care allo stesso detective. Hobbes poco alla volta, giovandosi anche degli appunti di un suo predecessore al distretto di polizia scomparso in circostanze mai del tutto chiarite, scopre dell’esistenza di un demone e della sua capacità di passare da un corpo all’altro nel raggio di circa 300 metri. Hobbes è sconfortato in quanto non preparato a fronteggiare un essere soprannaturale salvo poi riuscire a trovare una possibile soluzione che tuttavia prevede il suo estremo sacrificio. In pratica deve uccidere il corpo posseduto dal demone in una zona disabitata per almeno 300 metri facendo in modo che lui possa entrare nel suo corpo che nel frattempo sarà senza vita in quanto si suiciderà. Tutto sembra andare per il meglio se non fosse per un aspetto che Hobbes aveva tralasciato, la capacità del demone di impossessarsi anche del corpo di animali.

