Irama, finalista di Amici 2018?/ Duetto con Ornella Vanoni e l'uscita del suo album

Da possibile finalista e vincitore di questa edizione, Irama è pronto a salire sul palco di Amici 17 cantare i suoi brani ma duettare anche con Ornella Vanoni. E il suo album?

27 maggio 2018 Hedda Hopper

Irama, Amici 17

Irama è uno dei possibili vincitori di Amici 2018 e questa sera sarà chiamato al suo ultimo sforzo per arrivare in finale e tentare il tutto per tutto. Il cantante era già noto al grande pubblico ma sicuramente ha voluto mettere tutto in discussione per tornare a canta e fare musica, la stessa che gli era stata portata via una volta messa una firma su un contratto. La libertà artistica è l'unica cosa che ha sempre chiesto anche a tutti coloro che si sono alternati davanti a lui in queste settimane, i rappresentanti delle case discografiche. Sono stati incontro duri, che hanno fatto soffrire Irama e che lo hanno portato a fare i conti con una ferita ancora aperta ma che presto potrebbe rimarginarsi proprio grazie ad Amici e al suo nuovo disco già annunciato per il prossimo 1 giugno, alla vigilia della finalissima del programma. Sarà allora che i ragazzi porteranno sul palco i loro inediti e lanceranno i propri dischi, come andrà a finire per Irama?

IRAMA: LE ASSEGNAZIONI E UN NUOVO DISCO

Nel nuovo serale, la semifinale di questa edizione, Irama porterà sul palco il suo inedito, Sceglimi, e un grande successo di Lucio Battisti, Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi. Naturalmente questi non sono gli unici brani che la produzione gli ha assegnato perché ha sicuramente gli altri suoi inedit, gli stessi che troveremo nel nuovo disco in uscita, ma anche un importante duetto con Ornella Vanoni. Il cantante ha appreso la notizia solo giovedì pomeriggio e sembrava davvero un po' sconvolto da questa scoperta. La Vanoni è sicuramente la regina della musica ma di una musica molto diversa e lontana dalla sua. Siamo sicuri che riuscirà a superare anche questa prova magari scrivendo lui stesso delle battute da cantare in coppia con l'artista ospite di questa semifinale, e sarà proprio il responso di questo duetto a segnare la sua vita nella scuola: eliminazione o finalissima?

UNA SETTIMANA SOLITARIA

L'ultimo serale di Amici 2018 ha portato via un altro concorrente dei bianchi, l'amico Biondo, e adesso in casa Irama è rimasto solo con Emma. I due ragazzi "sensibili" dei bianchi hanno avuto modo di vivere in solitaria ma anche di avere una finestra su quello che sta succedendo fuori dalla scuola e l'impressione che il pubblico ha di loro. Attraverso una serie di tweet, Irama ha avuto modo di dire la sua e sentire l'opinione dei ragazzi che lo ascoltano e lo tifano fuori dalla casa. Sicuramente i tweet sono tutti positivi e a dimostrazione di questo ci sono i suoi primi posti nella classifica di gradimento. Questo gli permetterà anche di arrivare alla finalissima dopo aver superato la puntata di oggi? Sicuramente la percentuale è alta ma solo quello che succederà questa sera segnerà il suo destino dopo una settimana in solitaria.

