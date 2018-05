J-AX, FEDEZ E CHIARA FERRAGNI/ La collaborazione finisce: l'amicizia continua? (Che tempo che fa)

Fedez, J-Ax e Chiara Ferragni saranno presenti il prossimo 1 giugno a San Siro, a Milano, per il concerto La Finale. Oggi invece saranno negli studi di Che tempo che fa

Chiara Ferragni

Fedez, J-Ax e Chiara Ferragni saranno presenti il prossimo 1 giugno a San Siro, a Milano, per il concerto La Finale. Anche se con ruoli del tutto diversi, dato che sul palco saliranno i due rapper milanesi che ormai hanno stretto un sodalizio artistico da diverso tempo. Fedez e J-Ax stanno infatti raccogliendo il successo del loro ultimo singolo a due, Italiana. Si tratta tra l'altro del singolo che sancisce la conclusione della collaborazione fra i due artisti, come ha rivelato J-Ax a inizio mese sui social. Non finisce di certo l'amicizia e il divertimento vissuto in tanti anni di successo, che ha permesso ai due rapper di raggiungere importanti traguardi. Anche dal punto di vista della vita personale, dato che a oggi si ritrovano entrambi papà. J-Ax ha avuto infatti il primogenito Nicolas Aleotti grazie all'unione con la modella Elaina Coker, mentre Fedez ha vissuto da pochissimo la nascita di Leone Lucia, il primo figlio nato dalla sua relazione con Chiara.

J-AX, FEDEZ E CHIARA FERRAGNI INSIEME A CHE TEMPO CHE FA

Tre nomi di successo quindi sotto ogni punto di vista che oggi torneranno a far discutere a Che tempo che fa. J-Ax e Fedez saranno infatti ospiti nello studio di Fabio Fazio, così come Chiara Ferragni. La neo mamma del resto non sta facendo discutere tutto il mondo solo per via del suo nuovo status e per la relazione con il rapper, ma per via del successo ottenuto a livello professionale. Non è un caso che secondo il Forbes è l'influencer di moda più importante in tutto il mondo, oltre che imprenditrice di chiara fama. Fedez e J-Ax hanno di sicuro un concetto diverso della paternità, soprattutto per quanto riguarda i social. Il primo ha creato non poche polemiche per via della decisione presa con la futura moglie Chiara Ferragni di far vedere senza problemi il volto del figlio Leone Lucia, facendolo diventare a tutti gli effetti una baby star dei social. J-Ax invece ha preferito tutelare il piccolo Nicolas, scegliendo di non mostrarlo mai in volto nei tanti post in cui lo si può vedere al lavoro con papà. Un braccio e una manina tesi verso il rapper, in braccio con la crew per ascoltare la musica con le cuffie e molto altro ancora.

LA PATERNITÀ DI FEDEZ E J-AX

Sia Fedez che J-Ax possono dire di sicuro che la loro vita sia del tutto cambiata da quando sono diventati genitori. E Fedez tra l'altro si è ritrovato anche a fare “il mammo” per supportare Chiara nei suoi viaggi all'estero. In questi ultimi giorni infatti la fashion blogger è volata fino a Parigi per lavoro, lasciando piccolo e futuro consorte a Milano. La coppia però continua a essere connessa tramite a social e videochiamate, come dimostra un post che Fedez ha pubblicato di recente. L'ultimo post di J-Ax viaggia invece su binari molto più ironici. La foto riprende padre e figlio che si tengono per mano, anche se in realtà il piccolo Nicolas stringe solo una delle dita del rapper. “Stemma di famiglia”, scrive J-Ax nel post, facendo notare come il bambino abbia agguantato con il suo pugnetto proprio quel dito medio che è al centro della filosofia dell'artista, oltre che di una delle sue hit.

© Riproduzione Riservata.