Lauren Celentano/ Dopo la vittoria della categoria ballo Amici 2018, punta in alto con Carla Fracci

Lauren Celentano ha vinto la categoria ballo e adesso si prepara per il gran finale passando da una semifinale con tanti ospiti, compresa Carla Fracci.

27 maggio 2018 Redazione

Lauren Celentano, Amici 17

Lauren Celentano canta, balla, è simpatica ed ha un viso da musical. Su questo sono tutti concordi. I professori di Amici 2018 l'hanno amata sempre (soprattutto Bill Goodson) e la giuria esterna ha imparato a farlo in queste settimane. Il serale di Amici 2018 ha segnato un passo avanti per lei che, dismessi i panni della timida ballerina del primo serale, quella offesa e derisa da Alessandro Celentano, ha lavorato sodo ed è riuscita a far cambiare idea anche alla cattiva professoressa che alla fine ha ceduto al suo fascino. Il peso non le interessava più e nemmeno la forma del suo fisico, non da balleria, quello che le importava era la sua energia e la sua forza, sempre presente, ballo dopo ballo, prova dopo prova. Lauren ha scavalcato tutti i ballerini che erano arrivati al serale e alla fine è riuscita a spuntarla anche contro Bryan, il pupillo di Alessandra Celentano, vincendo la categoria ballo, i 50mila euro in palio e una coppa che in settimana ha avuto modo di mostrare tra commozione e ricordi.

LA VITTORIA DEL CIRCUITO BALLO E LA FINALISSIMA?

Il suo percorso non è finito sabato scorso, dopo la vittoria del circuito ballo, anzi. Lauren Celentano adesso concorre per la finalissima di giugno e questa sera si presenterà sul palco per giocarsi il tutto per tutto durante questa semifinale. Dalla sua parte ci saranno i professori di ballo e anche lo stesso Luca Tommassini che in molti frangenti si è mostrato molto sensibile al talento e al lavoro in umiltà di Lauren. Per lei questa sera ci saranno nuove esibizioni da fare e una sfilza di ospiti. Secondo quanto ha rivelato un video della produzione inviato in onda giovedì pomeriggio sembra che per Lauren scenderanno in campo Christian De Sica, Elisa, Ricky e Carla Fracci. Al momento non sono ancora note le modalità delle sue esibizioni ma sembra proprio che Lauren potrebbe ballare mentre i tre si esibiranno dal vivo mentre con Carla Fracci potrebbe addirittura mettere insieme un'esibizione comune. Sarà davvero così?

LAUREN CELENTANO: LA STORIA D'AMORE CON DANIELE

A sostenerla in questo suo percorso non ci sono stati solo i suoi professori ma anche l'amato Daniele Rommelli. Il ballerino voluto da Veronica Peparini nella scuola non ha trovato il successo che sperava ma sicuramente ha trovato l'amore della bella americana. La loro liason è venuta fuori solo una volta arrivati in casetta ma il loro tempo insieme è stato poco. La prima settimana Daniele era nei bianchi e si è ritrovato con Lauren solo dopo che Biondo ha chiesto di cambiare squadra per avere al suo fianco Emma. Poi è arrivata l'eliminazione e Lauren ha affrontato da sola questo percorso. Lui è fuori ad aspettarla e proprio sabato scorso, sui social, ha fatto capire che sarebbe stato in studio per sostenerla nella fondamentale sfida che ha vinto. Ci sarà anche questa sera magari con una bella sorpresa per lei? I fan sperano vivamente che il loro incontro sia rimandato alla prossima settimana, saranno accontentati?

