Lauren Celentano e il padre / Sorpresa ad Amici 2018: dagli States arriva il papà della ballerina

Lauren Celentano e il padre, sorpresa ad Amici 2018: dagli Stati Uniti d'America arriva il padre della splendida ballerina, siparietto con Maria De Filippi e tantissimi applausi.

27 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Non è finita qui per Lauren Celentano che riceve una grandissima sorpresa ad Amici. Maria De Filippi gli permette di parlare al telefono con il padre, poi le chiede se è abituata quando è a casa a parlare da una stanza all'altra al cellulare. Una battuta per annunciare la presenza del padre della ballerina in studio. Questi è seduto in mezzo al pubblico e anche se con un po' di timidezza si presenta sul palcoscenico e parla in italiano. La ragazza è davvero felicissima e potrà così disputare questo rush finale con una carica in più arrivata direttamente dagli Stati Uniti d'America per lei.

VIDEOMESSAGGIO PER LA BALLERINA

Amici di Maria De Filippi regala ancora molte emozioni anche in questa puntata. Stavolta al centro di una bella sorpresa c'è la ballerina Lauren Celentano che ha dovuto affrontare anche qualche difficoltà criticata di non essere proprio in forma in passato. La bellissima ragazza riceve un videomessaggio da parte del padre che è negli Stati Uniti e questo le regala davvero grandissima emozione. Lauren ancora una volta dimostra di avere il cuore sensibile e di riuscire sempre e comunque a provare emozioni vere all'interno della scuola più famosa della televisione.

