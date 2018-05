Lidia Vella depressa dopo il Grande Fratello/ "Vado dallo psicologo, colpa anche di Alessandro Calabrese"

Lidia Vella depressa dopo il Grande Fratello: l'ex concorrente rivela di stare andando da uno psicologo per colpa degli haters, del reality e di Alessandro Calabrese.

27 maggio 2018 Emanuela Longo

Lidia Vella e Alessandro Calabrese

Il Grande Fratello può avere delle conseguenze negative su molti concorrenti. Lo sa bene Lidia Vella, ex gieffina e concorrente della penultima edizione del reality più spiato d'Italia, la quale di recente ha reso una dichiarazione choc alla trasmissione di Radio Radio "Non succederà più" condotta da Giada Di Miceli. La bella siciliana nell'ultimo periodo non è stata molto attiva sulle sue pagine social e solo ora è possibile comprenderne le reali ragioni. A quanto pare, infatti, per la giovane Vella non è stato un periodo molto semplice e questo giustificherebbe la sua assenza sui social. "In questo periodo non avevo niente di bello da mostrare", dice l'ex gieffina alla trasmissione radiofonica rispondendo così alle tante fan che da tempo le chiedevano spiegazioni. Questa è anche la ragione per la quale Lidia avrebbe deciso di non pubblicare molti scatti della sua vita privata. La giovane, stando al suo racconto, sarebbe caduta in uno stato di depressione e tristezza causato da numerosi fattori, dagli haters allo stesso reality che l'ha vista protagonista e che ha contribuito alla sua popolarità. Per questo la Vella ha ammesso di aver faticato addirittura a riconoscersi. "Non ero più Lidia", ha commentato, ed anche per questo la giovane era solita pubblicare scatti dei suoi cambiamenti fisici, a partire dal cambio di colore dei capelli, "perché cercavo un modo per ritrovare me stessa", ha ammesso.

LIDIA VELLA DEPRESSA: COLPA ANCHE DI ALESSANDRO

L'attuale condizione di Lidia Valli sarebbe così delicata da aver spinto la ragazza ad intraprendere un percorso psicologico per far fronte alle sue difficoltà che la stessa ha riconosciuto essere derivate da una serie di fattori differenti. Ma cosa l'ha spinta a vivere questo suo momento di depressione? "Sicuramente il Grande Fratello ha contribuito tanto", ha ammesso alla trasmissione "Non succederà più" di Giada Di Miceli su Radio Radio. A sua detta, una volta concorrente del reality è facile farsi condizionare da molte situazioni legate allo stesso gioco. "Fai cose che fuori da quel contesto non faresti", ha detto. Ma un'altra causa del suo malessere psicologico è anche legato ad Alessandro Calabrese: "Quello che ho passato con Alessandro ha contribuito anche, ovviamente", ha aggiunto la Vella. Il riferimento è al fatto che, a detta dell'ex gieffina, lui avrebbe preferito un programma televisivo ad una vita di coppia insieme a lei. Il primo passo verso la risalita, per Lidia Vella è certamente iniziato dopo aver compreso le cause delle sue problematiche. Ora, non resta che affidarsi anche all'aiuto di uno psicologo per riuscire a riprendere definitivamente in mano la sua vita.

