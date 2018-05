Lucia Bramieri a Domenica Live/ Le critiche di Platinette: “La vicenda del Telegatto è stata orrenda!”

Lucia Bramieri ospite a Domenica Live dopo l'eliminazione dalla Casa del Grande Fratello 2018, le critiche di Platinette: “La vicenda del Telegatto è stata orrenda!”.

27 maggio 2018 Valentina Gambino

Lucia Bramieri ospite a Domenica Live

Lucia Bramieri sarà ospite questo pomeriggio dell’ultima puntata stagionale di Domenica Live, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset a partire dalle 13.55 circa. La ruspante Barbara d’Urso tornerà in pista per accompagnare i suoi telespettatori verso l’apoteosi del trash perché, come da tradizione, è molto probabile che la donna porti con sé durante la diretta il “suo” inseparabile Telegatto. Proprio di recente, Mauro Coruzzi in arte Platinette, interpellato sulla questione all’interno del breve talk serale di Mediaset Extra dedicato al Grande Fratello, ha avuto modo di criticare la Bramieri, prima eliminata della scorsa puntata del martedì sera: “La vicenda del Telegatto l’ho trovata orrenda, non si specula né da una parte, né dall’altra sulla morte di una persona tanto amata dagli italiani come è stato Gino Bramieri. Quindi ci sta che sia tornata a casa. Forse aveva un sentore della possibile uscita, ma non cosi preciso. Il pubblico forse ha punito questa sua voglia, sottolineata con eleganza dalla signora Izzo, di volersi mettere in competizioni con le giovani della casa”.

Lucia Bramieri ospite a Domenica Live

Questo pomeriggio durante Domenica Live, Lucia Bramieri avrà modo di replicare alle accuse che le sono state mosse da Mauro Coruzzi? Staremo a vedere. Del resto il giornalista è molto amico di Barbara d’Urso che lo ospita spesso e volentieri nel corso dei suoi programmi televisivi. Staremo a vedere se la donna parlerà ancora del suo affezionato Telegatto e se avrà ancora modo di criticare Danilo Aquino, tra i concorrenti che più hanno avuto dei battibecchi con lei. La Bramieri infatti, nonostante l’età molto giovane dei concorrenti della Casa del Grande Fratello 2018, è stata benvoluta da grande parte di loro. Sicuramente però, potrebbe esserci un pesantissimo scontro con Aida Nizar. Tra lei e la spagnola infatti, è stata guerra fredda fin dalle prime battute ed anche fuori, l’iberica ha avuto modo di puntare il dito contro la rivale. Tra i momenti degni di rilievo e che invece hanno strappato un sorriso, la somiglianza tra la Bramieri e Rodrigo Alves, il Ken Umano: verrà evidenziato anche questo aspetto?

© Riproduzione Riservata.