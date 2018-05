MEMO REMIGI/ I tormentoni e quello svenimento al Festival di Sanremo... (Che tempo che fa)

MEMO REMIGI, IL CANTANTE COMPIE 80 ANNI

Memo Remigi festeggia una carriera di successo, 55 anni di grandi hit che ha interpretato con la sua voce o che ha offerto a tanti altri artisti della musica italiana. 80 anni per un compositore ancora attivo e che il prossimo 29 maggio si prepara ad un live per l'Asl di Biella, in occasione dell'analisi del progetto triennale che ha promosso diversi cambiamenti nella struttura ospedaliera. Memo Remigi sarà inoltre ospite di Che tempo che fa oggi, domenica 27 maggio 2018, dove festeggerà il suo 80esimo compleanno. Un'occasione in più per celebrare un grande artista che ha saputo scatenare diverse generazioni di italiani. Come dimostra del resto la recente interpretazione di Remigi a Propaganda Live, il programma di La7 che lo ha visto intonare il brano di Bruno Martino, dal titolo Estate. Un passo verso la prossima stagione, sempre più alle porte, e il trucco secondo l'artista per poter vincere le elezioni estive grazie all'uso di un tormentone “che funziona”. E chi meglio di Remigi può parlare di tormentoni, date le hit che ha contribuito a lanciare in un arco di tempo significativo per il panorama musicale del nostro Paese?

GLI IMPEGNI IN TV E NON SOLO

Memo Remigi è tornato da poco a impegnare ancora una volta la tv italiana, dopo un significativo periodo di assenza. In occasione dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, il compositore e cantante ha infatti partecipato alla gag di Nino Frassica, un breve incontro che ha visto l'artista svenire per finzione mentre si trovava fra il pubblico in sala. Un piccolo intervento prima di ritornare a impegnare tanti salotti televisivi, fra cui Propaganda live, con cui ha stretto un sodalizio come ospite fisso della trasmissione condotta da Zoro su La7, alias Diego Bianchi. Un divertimento per l'artista, come svelato in un'intervista, prima di partecipare all'evento pubblico di Toto Cutugno, che lo scorso 18 maggio ha donato al Museo del Festival di Sanremo alcuni cimeli e persino il calco della sua mano. Senza dimenticare il concerto benefico che lo ha visto impegnato a inizio mese al fianco di Alberto Fortis e in qualità di special guest: A due passi dal Paradiso, l'evento promosso nella Chiesa di San Marco, a Milano, e il cui ricavato è stato devoluto al restauro dell'organo della struttura religiosa, oltre che ai City Angels, come ricorda Il Giorno.

