Marco Bocci, sorpresa di Laura Chiatti ad Amici 17/ Video, canta "A mano a mano" per lui: l'attore in lacrime

Sorpresa per Marco Bocci ad Amici 17: in studio arriva Laura Chiatti e canta per lui "A mano a mano". L'attore scoppia in lacrime in diretta e bacia sua moglie emozionato

27 maggio 2018 Anna Montesano

Marco Bocci e Laura Chiatti, sorpresa ad Amici 17

Colpo di scena nel corso della semifinale di Amici di Maria De Filippi 2018. Nel bel mezzo della diretta, la conduttrice lascia lo studio e scompare dietro le quinte. Tutti i presenti si guardano, senza capire cosa stia accadendo. A casa però si possono vedere le immagini di Maria che incontra Laura Chiatti, la moglie di Marco Bocci. In studio queste immagini non si vedono, però rientra la De Filippi e dichiara: "Da casa hanno capito qualcosa. Se avessi fatto capire a voi qualcosa lo avrebbe capito anche il diretto interessato e non volevo. E quindi base!" Parte allora la musica di "A mano a mano" di Rino Gaetano ed ecco che parte una voce: quella di Laura Chiatti. Bastano poche sillabe affinché Marco Bocci capisca che, colei che sta cantando, è proprio la sua compagna di vita.

MARCO BOCCI IN LACRIME IN DIRETTA AD AMICI 17

L'attore scoppia in lacrime immediatamente e comincia a tremare dall'emozione quando in studio arriva la bellissima Laura Chiatti che gli dedica la sua esibizione. Marco è incredulo e molto emozionato e si alza quando lei lo invita al suo fianco al centro dello studio. "Questo è un colpo veramente basso perché sono in uno stato emotivo veramente fragile" dichiara Bocci dopo la sorpresa, ma Maria svela che era in programma già da un po' ma lui è mancato nelle scorse settimane per colpa di un problema di salute ed la sorpresa è quindi stata rimandata. Una sorpresa ben riuscita per l'attore che poi si diletta nel gioco delle imitazioni proprio con la sua Laura.

