Martin Castrogiovanni ad Amici 2018 / In coppia con Laura Chiatti per il gioco delle imitazioni

Martin Castrogiovanni ospite nella semifinale di Amici 2018. In coppia con Laura Chiatti per il gioco delle imitazioni al serale su Canale 5: risate in diretta!

27 maggio 2018 Anna Montesano

Martin Castrogiovanni

Una puntata davvero ricca di sorprese questa semifinale di Amici 2018 ma sopratutto di ospiti. Tra questi Maria De Filippi presenta in studio un campione che lei ben conosce: stiamo parlando di Martin Castrogiovanni, campione di rugby e uno dei suoi conduttori di Tu si que vale accanto a Belen Rodriguez. Martin entra in studio pronto e carico per partecipare al consueto giochino di Amici 2018: quello dell'imitazione con playback. Due contro due: Martin Castrogiovanni e Laura Chiatti - reduce da una bellissima e commovente sorpresa a suo marito Marco Bocci - da una parte e proprio Marco Bocci e l'immancabile Giulia Michelini dall'altra. Una parentesi davvero divertente per il pubblico a casa ma anche per quello in studio che assiste ad una sfida "senza esclusione di colpi".

IL SOGNO DI LAVORARE IN TV

Martin Castrogiovanni è scatenato anche nella danza e, grazie anche all'aiuto della sua "partner" di squadra, riesca a conquistare la coppa e la vittoria sulla votazione di Ermal Meta. Un mondo, quello della televisione, che piace molto a Castrogiovanni, nonostante nasca dallo sport e uno anche molto duro con il rugby. Il campione italiano, in un'intervista di qualche tempo fa, ha infatti ammesso: "Mi diverte, vorrei avere un programma mio, fare il conduttore, ma dove vado con questo dannato accento?" Chissà che in futuro non possa avere altre occasioni nel mondo dello spettacolo, magari potrebbe tornare alla guida di Tu si que vales per la prossima edizione.

© Riproduzione Riservata.