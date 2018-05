Michela Murgia contro il Grande Fratello e Barbara d’Urso/ Video, “Fosse per me non andrebbe in onda…”

Michela Murgia ospite di Tv Talk si scaglia contro il Grande Fratello 2018 di Barbara d’Urso: “Io ho difficoltà a capire una trasmissione così... Fosse per me non andrebbe in onda…”.

27 maggio 2018 Valentina Gambino

Michela Murgia intervenuta durante la nuova puntata di TV Talk andata in onda ieri pomeriggio, ha evidenziato insieme al conduttore Massimo Bernardini, i temi più importanti della televisione italiana e tra questi, la scrittrice ha voluto porre l'accento sul Grande Fratello di Barbara d'Urso. Programma che lei, senza alcuna maschera, fatica a comprendere e chiuderebbe molto volentieri. "Io ho difficoltà a capire una trasmissione come quella di Barbara d'Urso, dove è possibile presentare una persona come un caso umano attraverso i cessi, attraverso una bidimensionalità che non è quella reale perché davvero la vita vera di Nina Moric noi non la conosciamo... ma nemmeno ci interessa conoscerla – confida l’autrice e poi precisa - Se fosse per me quella trasmissione non andrebbe proprio in onda. Mi rendo conto che va in onda perché qualcuno la guarda, qui c'è una pedagogia, una formazione del pubblico alle due dimensioni... non si può chiedere a chi è cresciuto dentro quella narrazione bidimensionale di vedere anche la terza che è quella dell'umanità reale". La breve clip è stata postata anche su Instagram raccogliendo notevoli consensi positivi.

Il pensiero di Michela Murgia sul Grande Fratello 2018 è stato condiviso anche da molti utenti della rete. “Anche io fatico a capire il perché ancora vada in onda il GF... non lo vedo, ma si sente la puzza di cotanta fogna televisiva...”, si legge sul profilo Instagram di TV Talk che ha avuto modo di condividere la breve clip che anticipava l’argomento della nuova puntata andata in onda ieri, sabato 26 maggio 2018. Poi un altro utente ha osservato: “Fino a quando ci sarà un popolo ignorante che lo guarderà, la televisione produrrà letame, la gente lo merita”, e ancora: “D'accordo con la Murcia ma la colpa è di noi Italiani che li seguiamo”. Barbara d’Urso è stata presa di mira da moltissimi personaggi dello spettacolo negli ultimi tempi. Da Alfonso Signorini a Maurizio Costanzo e Fabrizio Corona, nessuno è stato clemente con la ruspante conduttrice napoletana che ha risposto alle critiche con diplomazia proprio intervistata da Massimo Bernardini. “Maurizio Costanzo è talmente un maestro della televisione che si può permettere di dire quello che vuole. Pensa quello che ha detto? E’ una sua opinione e la rispetto. Signorini? Evidentemente non gli piace la mia edizione e gli piace la sua che non è trash”.

