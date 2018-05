Naike Rivelli/ Figlia di Ornella Muti: fotografata mentre baciava un'amica a Roma (Domenica In)

Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti sarà ospite in collegamento del programma contenitore della domenica pomeriggio targata Rai Uno. Progetti per il futuro? (Domenica In)

Naike Rivelli, Domenica In

Naike Rivelli è stata spesso paragonata alla mamma Ornella Muti, per via della forte somiglianza. All'epoca del suo debutto nel mondo dello spettacolo, la modella era stata indicata come la perfetta erede di un'attrice che ha fatto sognare milioni di italiani. Due caratteri in realtà molto diversi, che anche se ha unito madre e figlia sotto molti punti di vista, le rende alla fine dei pianeti del tutto distanti. Posata, gentile, una vera diva Ornella, in perfetto contrasto con la follia e l'energia esuberante di Naike, attenta alla natura ed alla meditazione. A quel tipo di gratitudine per la vita che toglie ogni velo, nel vero senso della parola. Mentre Ornella Muti sarà ospite oggi, 27 maggio 2018, di Domenica In, Naike Rivelli di certo penserà ad altro. Molto probabilmente al suo perenne bisogno di essere naturale, persino priva di make up e orpelli. Lo sottolinea la stessa modella sul proprio profilo Instagram, dove si esibisce in una foto che richiama per certi versi la Eva dell'Eden e della Bibba, che sfoggia per dimostrare come 'la bellezza naturale non fa uso di tutorial di trucco'. In realtà di recente è stato un altro scatto ad attirare i giornali di gossip, in cui Naike mette in mostra il lato B, con tanto di auto-assegnazione del Premio Nobel. Nessun momento serio ovviamente, dato che subito dopo aggiunge 'e a questo punto mi verrebbe quasi da dire evviva il Bunga Bunga'.

NAIKE RIVELLI, LA METÀ MANCANTE DI ORNELLA MUTI

La mente della figlia Naike Rivelli, così brillante e libera, ha sempre affascinato Ornella Muti. Forse rappresentano per l'altra ciò che manca ad ognuna, quel pizzico di esuberanza da un lato e quel tocco di divinità dall'altra. Ironica e pungente, Naike in passato ha avuto modo di creare scalpore grazie alla sua relazione con Yuri Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina, conosciuto a Pechino Express e con cui ha intrecciato una relazione importante. Poi scemata, ma che rimane comunque nei pensieri di Naike. Di recente però la figlia della Muti è stata paparazzata lungo le strade di Roma mentre baciava un'amica. Non è chiaro se fra le due ci fosse qualcosa di più, come ipotizza Novella 2000, salvo poi ricevere una forte polemica da parte della diretta interessata. Naike infatti si è rivolta direttamente al direttore del settimanale, Roberto Alessi, accusandolo di aver voluto strumentalizzare le sue foto, tratte a quanto pare dal suo profilo social, inventando una notizia che in realtà non esiste. Naike infatti ha già avuto modo di dimostrare di non avere peli sulla lingua e di non lasciarsi condizionare da nessun limite: se davvero la ragazza oggetto di un bacio a fior di labbra fosse stata la sua fidanzata, perché non rivelarlo in via diretta ai suoi oltre 200 mila followers?

