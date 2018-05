Nina Moric a Domenica Live/ “Vuole replicare ad alcune cose dette, è molto nervosa…” parola della d’Urso

Nina Moric ospite a Domenica Live con Barbara d'Urso: "Vuole replicare ad alcune cose dette, è molto nervosa…”, le parole della conduttrice durante il promo, cosa accadrà?

27 maggio 2018 Valentina Gambino

Nina Moric a Domenica Live

Nina Moric non voleva "vendersi" al gossip e alla televisione trash. Eppure, appena è stata chiamata al Grande Fratello 2018 per parlare con Luigi Favoloso, è volata immediatamente dentro la Casa per dirgliene quattro. Il campano "per amore" ha voluto abbandonare il gioco, non prima di essere ufficialmente squalificato per la maglietta sessista nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Dopo l'uscita del Luigi, la modella si è ripresentata in diretta alla corte di Santa Barbara da Cologno, per raccontare degli attacchi haters e sollecitare alla solidarietà femminile. Peccato però che anni prima, abbia spesso criticato delle donne per l'aspetto fisico anche favorendo gruppi Facebook di dubbio gusto. E così la Moric continua a spaccare l’opinione pubblica in due, esattamente come lei stessa di presenta: un giorno “diavolo” con la chioma nerissima e l’altro “angelo” dai capelli biondi. Questo pomeriggio sarà nuovamente ospite di Barbara d’Urso, nel corso dell’ultimo appuntamento stagionale con Domenica Live.

Fabrizio Corona attacca Nina Moric

La decisione di partecipare al Grande Fratello per chiarirsi con Luigi Favoloso è stata addirittura criticata da Fabrizio Corona che di certo, dato il suo sgretolato passato, non può di certo dare lezioni di vita. Ed invece, intervistato da Silvia Toffanin durante Verissimo, ha dichiarato che l’intervento in onda durante il Grande Fratello di Barbara d’Urso è stato: “Pietoso! Vergognoso! Si è fatta strumentalizzare. Prima di questa apparizione mi ero ripromesso di aiutarla. Ora non le risponderò mai più al telefono. Questo tipo di dolore non si strumentalizza“. Nel frattempo, proprio la ruspante conduttrice napoletana, durante il promo che anticipa le dinamiche di Domenica Live in onda oggi, parlando della croata ha affermato che sarà ospite da lei perché: “Vuole replicare ad alcune cose che sono state scritte ma soprattutto dette che l’hanno fatta molto innervosire”. Replicherà all’ex marito? Staremo a vedere cosa accadrà a breve e sicuramente, visti i presupposti sarà un ultimo appuntamento proprio da un perdere.

Nina Moric disperata per il figlio Carlos Maria: l’appello

Di recente Nina Moric, paparazzata tra le pagine del settimanale Oggi, è stata accompagnata da una didascalia non esattamente felice: “Nina Moric, 41 anni. I calzoncini corti da pugile mettono in evidenza l’estrema magrezza delle gambe. Ma tutto il look trasmette disordine psicologico e infelicità“. E ancora: “Quando si accorge del fotografo che la segue, Nina si gira, fa una linguaccia, si atteggia a rockstar: un gioco che, nelle sue condizioni, non diverte e anzi alimenta la pena”. A tal proposito e anche sull’ospitata del Grande Fratello, così come fa sapere IlFattoQuotidiano è intervenuta Solange Marchignoli, il suo avvocato: “Avevo scritto una lettera di diffida alla produzione del Grande Fratello per tutelare l’onorabilità della signora Moric, missiva che per ovvie ragioni di opportunità televisiva, se così si può chiamare, non è mai stata letta”. E ancora: “Nina oggi è una persona distrutta, che ogni giorno subisce un dolore e deve trovare la forza di affrontarlo. Da sua confidente, oltre che da avvocato, a volte mi chiedo come faccia a stare in piedi, a tollerare questo peso”. Queste parole si riferiscono all’affidato di Carlos Maria alla nonna paterna. A tal proposito, proprio la Moric ha scritto su Instagram al figlio: “Urlerò il tuo nome per sempre”.

© Riproduzione Riservata.