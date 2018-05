Ornella Vanoni e Irama, duetto ad Amici 2018/ Avevo una grande cicatrice sul collo, usavo il corpo come scudo

Ornella Vanoni è tra i protagonisti dell'ottava puntata del serale di Amici 2018: questa sera, infatti, raggiungerà il talent di Maria De Filippi per duettare con Irama, il cantante che...

27 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Ornella Vanoni /(Wikipedia)

Con l’ormai imminente sfida finale, occhi puntati sulla categoria canto, che per l'ottava puntata della stagione vedrà approdare al serale di Amici 2018 una delle voci più potenti e più amate del panorama musicale italiano, Ornella Vanoni. Reduce dal successo dell'ultimo Festival di Sanremo, dove ha partecipato con il brano "Imparare ad Amarsi" vincendo il premio Sergio Endrigo per la migliore interpretazione, questa sera la Vanoni raggiungerà il talent di Canale 5 per supportare Irama, cantante della squadra bianca ormai a un passo dall'ambitissima finale. Un'esibizione molto attesa da parte dell'allievo che, dopo aver appreso da un video proiettato in saletta di avere la possibilità di duettare in coppia con lei, non ha potuto fare altro che esultare: "Bella, sono curioso! Sarà una cosa particolarissima, chissà come viene. È bello, è un mondo molto lontano, cose nuove. Poi lei è una grande artista, sono curioso di conoscere la canzone!"

"DA RAGAZZA ERO TIMIDISSIMA: USAVO IL CORPO COME SCUDO"

Oggi è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano e con le sue esibizioni riempie teatri, arene e palazzetti; ma com'era Ornella Vanoni all'età dei ragazzi che attualmente popolano la scuola di Amici 2018? A svelarlo è la stessa cantante, che in un'intervista rilasciata di recente a Vanity Fair ha raccontato di essere stata una ragazza piuttosto riservata: "Più che bellissima ero particolare. Avevo un viso molto moderno. E siccome avevo una grande cicatrice sul collo, usavo il corpo come scudo". Erano infatti gli anni '50 e a turbarla era una vecchia ferita che portava sul corpo, curata male a causa della guerra e della conseguente assenza di farmaci: "Le garze e i cerotti non mi hanno aiutata - ha ricordato infatti la cantante - né mi hanno dato forza caratteriale. Ero molto timida. Lei non sa com'ero timida". E, a quanto pare, nemmeno il successivo debutto nel mondo della musica è riuscito a rassicurarla: "Mi ha resa molto più inquieta - ha rivelato la cantante ricordando il suo debutto con Strehler - avevo una paura tremenda e non dormivo mai. Facevo una tragedia di qualunque esibizione".

© Riproduzione Riservata.