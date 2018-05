Oroscopo di Paolo Fox, classifica settimanale 27 maggio-2 giugno/ Previsioni segno per segno: Leone al top

L'Oroscopo di Paolo Fox ritorna con le sue previsioni settimanali sul giornale DipiuTV. Chi ha conquistato cinque stelle nella classifica? I Gemelli al primo posto, soprattutto perché i single riceveranno presto grandi opportunità in campo amoroso. Stelle positive anche per le coppie, che potranno recuperare tutto il tempo perduto. Chi invece è in crisi, potrebbe cambiare partner grazie al favore degli astri. Nel lavoro, i nati del segno che devono concludere accordi e contratti potranno sfruttare le stelle fino a settembre. Anche i single del Cancro vivono un risveglio romantico, magari grazie all'incontro con qualcuno del proprio segno. Attenzione però a Saturno in opposizione che regala diffidenza. Le coppie che in passato hanno affrontato dei problemi potrebbero già risolvere in questi giorni. Qualcuno potrebbe però doversi rivolgersi a consulenti e legali per risolvere ostacoli recenti. Sul Lavoro ci sarà un po' di fatica, ma ci saranno comunque delle soddisfazioni. I single del Leone potrebbero vivere momenti intensi, grazie a relazioni intriganti. Nessun obbligo tuttavia all'orizzonte. Amore in primo piano anche per le coppie, con un ritorno di chi si è allontanato di recente. Nel Lavoro ci sarà invece ancora dell'agitazione, soprattutto perché l'economia non è ancora riuscita a decollare. Qualcuno potrebbe decidere di accettare un nuovo incarico, anche se le entrate saranno inferiori ai propri desideri.

ARIETE CRISI RELAZIONALE, SCORPIONE CUORE SOLITARIO

Cosa accadrà ai segni che hanno conquistato quattro stelline nella classifica dell'oroscopo di Paolo Fox? I nati dell'Ariete vivono delle crisi relazionali con Gemelli e Sagittario ed in generale è la confusione a prendere piede in amore. Anche le coppie vivono delle complicazioni a causa delle spese, anche se è meglio guardare oltre. Meglio continuare ad essere pazienti anche con i parenti. Meglio invece il Lavoro, che regala soddisfazioni e conferme. I single della Bilancia potranno innamorarsi facilmente, grazie a Mercurio in aspetto positivo. Anche le coppie potranno vivere emozioni speciali, anche se ci sono comunque dei problemi minori da risolvere. Fine settimana pesante, ma il lavoro conta sul ritorno della Fortuna. Il consiglio dell'astrologo è di non lasciarsi sfuggire un nuovo progetto. I cuori solitari dello Scorpione hanno chiarito la confusione precedente ed ora con Venere favorevole possono pensare di più all'amore. Gli incontri ci saranno, anche magari un ritorno di fiamma. Le coppie vivono belle emozioni, ma dovranno comunque affrontare alcune scelte che riguardano figli e lavoro. I problemi del passato affrontati nel Lavoro non si sono del tutto risolti, ma la situazione è in miglioramento. Attenzione alle discussioni. I single dell'Acquario possono contare invece su un amore nato da poco. Marte regala emozioni ed un pizzico disagio, ma qualcuno potrebbe già conquistare la persona che interessa in poche settimane. Cielo sereno anche per le coppie, che potranno ritrovare dialogo e passione. Stelle vincenti anche nel lavoro, anche se potrebbe verificarsi qualche cambiamento nel proprio stile di vita.

PESCI MERCURIO DISSONANTE, VERGINE INFASTIDITO

Chi ha conquistato due stelline? I single del Toro possono contare su Urano nel segno ed anche sui favori di Venere, che regala incontri. Attenzione alla fretta, cattiva consigliera. Interessanti invece gli incontri con Gemelli e Acquario. Le coppie potrebbero vivere dei disagi nel fine settimana e qualche polemica. I cambiamenti sono favoriti invece nel Lavoro, soprattutto per i giovani del segno. Il cielo è fortunati, soprattutto perché ha scelto di cambiare strada. I nati del Sagittario devono tenere a bada il pessimismo. Anche se i rapporti si sono conclusi con scontri, adesso è possibile vivere delle emozioni. Le coppie che sono rimaste insieme di fronte alle ultime pressioni, possono contare su una maggiore stabilità. Offerte in arrivo nel Lavoro, anche se potrebbero non piacere. L'economia è ancora incerta. I cuori solitari del Capricorno soffrono Venere in opposizione, che potrebbe complicare la vita anche a chi avrà nuovi incontri. Attenzione ai conflitti con Ariete e Cancro. Anche le coppie discutono, forse per problemi di denaro. Chi cerca di riavvicinarsi potrebbe vivere un momento difficile fino ai primi giorni di giugno. Marte in transito non permette alle finanze di decollare. Si recupera in amore: i Pesci risentono della dissonanza di Mercurio, anche se Luna favorevole promette ritorno di fiamma. Le crisi del passato si fanno ancora sentire nella vita di coppia: i nati del segno devono capire cosa sta succedendo. Stanchezza anche nel Lavoro, ma le stelle promettono risvolti economici e legami entro breve. Paolo Fox ha assegnato infine solo due stelle alla Vergine, che subisce fastidi e conferme mancate. Alcune discussioni potrebbero nascere a metà settimana. Le coppie devono avere ancora un po' di pazienza, soprattutto nel caso in cui il cuore inizi a battere per una persona diversa dal partner. In miglioramento invece il lavoro, specie dal punto di vista dell'iniziativa personale e dei contatti. Il dente duole ancora per le spese rimaste in sospeso.

