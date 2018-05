PAOLA BARALE/ Ultime indiscrezioni: alla conduzione di un nuovo programma? (Che tempo che fa)

Paola Barale

Si continua a vociferare di un ritorno in grande stile di Paola Barale, magari alla guida di qualche nuovo programma. È passato solo un mese da quando la showgirl ha impegnato le pagine del settimanale Oggi grazie a un'indiscrezione che la vedrebbe in via di valutazione. Due importanti progetti che prevedono un ruolo di primo piano e che la allontanerebbero quindi dalla piega social intrapresa grazie alla web tv e il recente sodalizio con Cristina Bugatty. È possibile che Paola Barale ne parli oggi durante la puntata di Che tempo che fa, dove interverrà come ospite in studio. Il segreto ruota attorno a questa voce di corridoio che diventa sempre più insistente, soprattutto considerando che la Barale è assente dalla conduzione da diversi anni. L'ultimo evento televisivo importante riguarda ancora la vittoria dell'ex compagno Raz Degan all'Isola dei Famosi: la showgirl all'epoca non ha esitato a prendere l'aereo per raggiungere l'attore in Honduras, dando vita a nuovi gossip romantici che li volevano di nuovo una coppia.

PAOLA BARALE, GLI ULTIMI SUOI VIAGGI

Sogni dei fan poi infranti in un nulla di fatto, dato che la Barale non avrebbe mai preso in seria considerazione un ritorno di fiamma. Anzi, fra lei e Degan non ci sarebbe nemmeno più alcun tipo di dialogo, come ha svelato a Domenica In di recente. Viaggi in tutto il mondo e un forte affetto per i cani: è questa la vita che Paola Barale ha deciso di vivere nell'ultimo periodo e di cui si trova traccia sui social. Il suo profilo Instagram testimonia infatti gli ultimi spostamenti della showgirl, che è volata fino alle Baleari per trascorrere alcuni giorni e una notte al Circoloco DC 10, uno dei locali più famosi di Ibiza. Un weekend di follie, in cui la Barale ha affrontato anche una gita in motoscafo, come ha svelato con un video condiviso con i fan. L'ultimo post sui social riguarda invece una sua chiacchierata particolare, dove la showgirl è intenta a parlare con un Alano arlecchino dalla stazza importante.

PAOLA BARALE, L’ATTENZIONE PER IL SOCIALE

La showgirl dimostra inoltre di essere ancora una volta molto attenta al sociale e alla solidarietà fra donne. In uno degli ultimi post, la Barale ha infatti invitato i propri followers ad ascoltare la storia di Noura Hussein Hammad, la ragazza che dopo essere sfuggita a un matrimonio non voluto e combinato dalla famiglia, si ritrova adesso a un passo dalla propria esecuzione. Aveva solo 13 anni quando è riuscita a opporsi al marito, uccidendolo durante un'aggressione da parte dell'uomo, ma la legge del Sudan ha già annunciato la sua decapitazione. Il mondo si è mosso intanto per salvare la ragazza, oggi 19enne, così come Paola Barale, che ha voluto accogliere l'appello di Fatima Najm e di Creatives Against Poverty, che in questi giorni stanno raccogliendo le firme per la petizione che potrebbe impedire a Noura di perdere la vita.

