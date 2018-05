PARTO COL FOLLE/ Su Italia 1 il film con Robert Downey Junior (oggi, 27 maggio 2018)

Parto col folle, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 27 maggio 2018. Nel cast: Robert Downey Junior, Zach Galiafianakis, alla regia Todd Phillips. La trama del film nel dettaglio.

27 maggio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Italia 1

NEL CAST ZACK GALIAFIANAKIS

Parto col folle, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 27 maggio 2018 alle ore 23,45. Una pellicola di genere commedia dal titolo originale Due Date. Una divertente pellicola realizzata nel 2010 dalla casa cinematografica Warner Bros in collaborazione con la Legendary Pictures e tante altre piccole compagnie, per la regia di Todd Phillips e con il soggetto scritto da Alan R. Cohen e Alan Freedland i quali hanno anche scritto la sceneggiatura assieme allo stesso regista e Adam Sztykiel. Il montaggio è stato eseguito da Debra Neil-Fisher, le musiche sono state composte da Christophe Beck. Nel cast sono presenti gli attori Robert Downey Junior, Zach Galiafianakis, Michelle Monaghan, Juliette Lewis e Jamie Foxx. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PARTO COL FOLLE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Peter Higham è un giovane architetto americano residente a Los Angeles assieme alla propria adorata moglie. Peter sta vivendo un periodo particolarmente bello non solo dal punto visto professionale con i tanti impegni di lavoro che lo portano in giro per il mondo ma anche e soprattutto sotto il profilo sentimentale. Infatti, tra Peter e la moglie è amore vero che peraltro sta per essere rafforzato dall’arrivo del loro primo figlio. Proprio quando la moglie entra in quella che potrebbe essere l’ultima settimana di gravidanza, Peter viene convocato dal proprio capo che lo vorrebbe inviare nella costa Orientale degli Stati Uniti per seguire da vicino lo sviluppo di un importante progetto. Peter non è per nulla entusiasta dell’impegno facendo presente al proprio capo come sia in procinto di diventare papà e che non vorrebbe, per nessuna ragione al mondo, perdersi il momento in cui suo figlio arrivi al mondo. Allora riescono ad arrivare ad un punto di giusto compromesso ed ossia Peter acconsente a partire per seguire il progetto ma soltanto per un paio di giorni. Tuttavia ironia del caso, proprio durante questo paio di giorni arriva la telefonata con cui viene avvisato che alla moglie si sono rotte le acque per cui la nascita dovrebbe avvenire nel giro di un massimo di 24 ore. Deciso a ritornare in tempo utile a Los Angeles, Peter si reca di corsa presso l’aeroporto ma per sua sfortuna il volo che ha prenotato per telefono poco minuti prima e diretto a Los Angeles viene cancellato. Come se non bastasse la sua valigia viene scambiata con un certo Ethan, un provetto attore diretto in California alla ricerca di fortuna nel mondo dello spettacolo. Alla fine si ritroverà a condividere con lo stesso Ethan un rocambolesco e disperato viaggio in auto verso la California durante il quale ne succederanno di tutti i colori.

