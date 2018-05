Patrizia Pellegrino/ "Mi manca il tran tran quotidiano della metropoli, incontrare persone" (Domenica In)

Patrizia Pellegrino, l'attrice è stata nel mese di maggio molto impegnata perché in tournée per portare la piece Una moglie da rubare dove recita anche Stefano Masciarelli. (Domenica In)

Patrizia Pellegrino, Domenica In

Patrizia Pellegrino, ospite a Domenica In, non ha perso di certo la sua ben nota energia, nonostante i tanti impegni personali e lavorativi. Nel mese di maggio l'attrice è stata infatti in tournée per la piece Una moglie da rubare, dove recita al fianco di Stefano Masciarelli. 'Un vero e proprio colpo al cuore', sottolinea in un'intervista a The Way Magazine. Questo spirito energico sarà forse merito della villa di Roma in cui ha scelto di vivere, ben lontana dal chiasso cittadino e del tutto immersa nel verde? 18 mila metri di parco che rendono Villa Trebazia una location incantevole, quasi immersa nel passato. Patrizia Pellegrino sarà inoltre fra gli ospiti dell'ultima puntata di Domenica In, che andrà in onda oggi, 27 maggio 2018. In realtà sarà l'attrice ad aprire le porte di casa all'amica e conduttrice Benedetta Parodi, per un'intervista intima di fronte a fornelli e pietanze da preparare. Il pubblico potrà così entrare nella villa, in cui l'artista vive da vent'anni e che ha acquistato per caso. Una location perfetta per i matrimoni, tanto che la Pellegrino ed il compagno Stefano hanno deciso di metterla a disposizione per gli eventi, per una festa o per le nozze. L'attrice stessa ha vissuto in quella splendida dimora diversi party di grande richiamo, che oggi però a causa degli impegni non può più organizzare.

PATRIZIA PELLEGRINO A DOMENICA IN: L'IDEA DI CAMBIARE CASA...

Da Roma a Milano, Patrizia Pellegrino non nega di aver pensato sempre più spesso di cambiare casa. Villa Trebazia l'ha arredata da sola, ma le spese sono tante ed è difficile riuscire a non perdersi in una dimora di tale portata. E per questo all'attrice è venuta l'idea di trasferirsi a Milano, soprattutto perché ha avuto modo di vivere la capitale della moda grazie agli ultimi eventi lavorativi. Le manca molto il tran tran quotidiano delle grandi metropoli, ma soprattutto incontrare le persone. Un contatto quotidiano che per forza di cose ora non riesce ad avere e che la spinge a desiderare di vivere in un appartamento, magari con il classico negozio sotto casa dove fare i piccoli acquisti. Cucina old fashion da rifare in tanto: anche i gusti della Pellegrino sono cambiati nel frattempo. Anche se alla fine l'artista apprezza di più la piscina, per il luogo silenzioso e tranquillo in cui si trova all'interno della sua maestosa proprietà. La Pellegrino è inoltre fra i numerosi testimonial del progetto Libera, un'iniziativa sostenuta da diverse associazioni benefiche e che mira a finanziare i campi estivi per minori a rischio, come ricorda Il Mattino, per permettere ai ragazzi con un passato pesante alle spalle di poter usufruire di tutti quei beni sottratte alla mafia ed ora restituiti al territorio.

© Riproduzione Riservata.