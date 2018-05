RIKI/ In uscita oggi il nuovo singolo Dolor De Cabeza: a sostegno del team Lauren, Carmen, Eina? (Amici 2018)

Esce proprio questa sera il nuovo singolo di Riki, un brano dal titolo "Dolor de cabeza" nato dalla sua collaborazione con la band americana CNCO (Amici 2018).

27 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Riki (Instagram)

Riky torna nel serale di Amici 2018, a un anno dalla vittoria nella sezione cantanti, per celebrare i suoi primi dodici mesi di grandi successi. Lo scorso 12 aprile, infatti, si è concluso il suo tour al Forum di Assago di Milano, una tournée dalle date tutte sold out che ha decretato l'ingresso dell'ex pupillo di Maria De Filippi nella rosa dei big della musica italiana. Ma quale sarà il suo ruolo sul palco che esattamente un anno fa l'ha lanciato nel mondo della musica? Secondo le prime anticipazioni rilasciate da un breve video trasmesso nella scuola di Canale 5, Ricky sarà il protagonista di alcune esibizione assieme ai ragazzi della squadra blu, fra le quali la già annunciata performance con Lauren Celentano, l'ultima ballerina ancora in gara nelle due formazioni. Amatissimo dal pubblico del talent di Canale 5, Riki potrebbe poi fermarsi per dare vita ad altri duetti, anche se la sua presenza, stando alle prime conferme, dovrebbe supportare solamente il team di Lauren, Carmen e Einar.

RIKY AD AMICI 2018 SI PRESENTERA' IN UNA NUOVA VESTE

Nella lunga lista dei già annunciati tormentoni dell'estate, merita un posto di rilievo anche quello che Riki ha inciso e rilasciato insieme alla band americana degli CNCO, un singolo dal titolo Dolor De Cabeza in uscita proprio oggi, domenica 27 maggio, a partire dalle ore 23.30. L'ex allievo di Amici, di conseguenza, potrebbe approfittare proprio del palcoscenico del talent che ha segnato le sue origini per presentare al pubblico la sua nuova fatica, un brano dal carattere fortemente estivo incluso nell'album "Live e summer mania". Dopo il successo di "Perdo le parole" e "Mania", che negli ultimi mesi hanno registrato risultati straordinari, Riki è pronto a cimentarsi ancora una volta in una nuova avventura, una sfida che lo porterà a sondare il mondo della musica latina, alla scoperta di una fetta di fan forse diversa da quella che lo ha amato fino a oggi. Come reagirà il pubblico della scuola di Maria De Filippi?

© Riproduzione Riservata.