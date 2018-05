RIOT - IN RIVOLTA/ Su Rete 4 il film con Dolph Lundgren e Matthew Reese (oggi, 27 maggio 2018)

Riot in rivolta, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 27 maggio 2018. Nel cast: Dolph Lundgren, Matthew Reese e Eve Mauro, alla regia John Lyde. La trama del film nel dettaglio.

27 maggio 2018 Cinzia Costa

L'action movie in prima serata su Rete 4

NEL CAST MATTHEW REESE

Il film Riot - In rivolta va in onda su Rete 4 oggi, domenica 27 maggio 2018, alle ore 21.15. La pellicola è stata diretta nel 2015 da John Lyde, regista statunitense che ha curato la regia di diversi film di discreto successo come Storytellers an evening with Colorful, Cartaghe e Christmas. Tuttavia il suo film più famoso è senza dubbio Riot - In rivolta. Nel cast del film Riot in rivolta, troviamo Dolph Lundgren, Matthew Reese, Eve Mauro e Chuck Liddell. La sceneggiatura del film è stata affidata allo stesso regista John Lyde, che è stato poi affiancato da Spunky Daustin Ward, che ha già collaborato in passato con Lyde in diverse occasioni. Il personaggio di Balam è stato interpretato da Matthew Reese, attore americano reso celebre da alcune apparizioni di rilievo in film come Beauty and Beast: A Latter day. Tuttavia Riot - In rivolta è il film di maggior successo a cui abbia mai partecipato. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

RIOT - IN RIVOLTA, LA TRAMA DEL FILM

L'obiettivo di Jack Stone è quello di incastrare una volta per tutte lo spietato Balam, boss della malavita che comanda a bacchetta i poliziotti locali, nonostante sia rinchiuso in una struttura detentiva di massima sicurezza. Per riuscire ad avvicinarsi a Balam, Jack mette a segno un clamoroso furto in banca. Si fa dunque arrestare di proposito per avvicinarsi il più possibile a Balam. Il criminale ha segnato profondamente la vita di Jack, uccidendo la sua famiglia quando era solo un bambino. Riuscirà a vendicarsi?

