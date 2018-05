SCOOBY-DOO! PAURA AL CAMPO ESTIVO/ Su Italia 1 il film d'animazione di Ethan Spaulding (oggi, 27 maggio 2018)

Scooby Doo! Paura al campo estivo, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, domenica 27 maggio 2018. Nel cast: Frank Walker e Casey Kasem, alla regia Ethan Spaulding. Il dettaglio.

27 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione nel pomeriggio di Italia 1

ALLA REGIA ETHAN SPAULDING

Il film d'animazione Scooby Doo! Paura al campo estivo va in onda su Italia 1 oggi, domenica 27 maggio 2018, alle ore 17.00. Una pellicola che è stata affidata alla regia di Ethan Spaulding, nell'edizione originale del film, i protagonisti principali sono stati doppiati da Frank Walker, Casey Kasem, Grey Delisle e Mindy Cohn. Ethan Spaulding è particolarmente noto negli Stati Uniti per aver curato la regia di 12 episodi della serie televisiva Avatar The Last airbender. Dal 2011 lavora per la Warner Bros Animation e ha lavorato come produttore di Thundercats. Inoltre, ha diretto il film Batman assault of Arkham. Frank Walker, che doppia i personaggi di Scooby Doo e Fred Jones, è uno dei doppiatori americani più famosi negli Stati Uniti. Nel corso della sua carriera ha doppiato oltre 1200 personaggi tra serie TV animate film d'animazione e videogame. Ha collaborato al successo di molti film d'animazione noti in tutto il mondo come Alla ricerca di Nemo, Cenerentola il gioco del destino, Incastrato Roger Rabbit, I Simpson e Peter Pan ritorno all'isola che non c'è. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film d'animazione.

SCOOBY-DOO! PAURA AL CAMPO ESTIVO, LA TRAMA DEL FILM

Il team della Mystery Inc sta per trascorrere alcuni giorni di relax in un campo estivo, per recuperare le forze e tornare quanto prima sul campo per smascherare mostri di ogni genere o presunti tali. Peccato che il loro periodo di relax stia per trasformarsi in un vero e proprio incubo. Una misteriosa presenza terrificante minaccia la tranquillità del campo Alce e di tutti i suoi visitatori. Nel bel mezzo della notte, un'entità munita di ascia prende vita, seminando il panico tra i presenti. La Mystery Inc, deve quindi mettersi in azione dicendo addio alla vacanza per risolvere questo singolare caso e scoprire chi si cela dietro l'uomo con l'ascia.

