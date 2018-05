SOPHIA LOREN/ E il ragù: "Lo faccio quando mi sento nella pelle che tutta la famiglia sta bene" (Amici 2018)

Ospite d'eccezione dell'ottava puntata serale di Amici 2018, Sophia Loren raggiungerà lo show di Canale 5 per incontrare i cinque ragazzi ancora in gara. La diva, inoltre...

27 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Sophia Loren a The View, Abc

Sophia Loren di Amici 2018 sarà: l'attrice italiana Premio Oscar è considerata oggi un'icona in tutto il mondo. Sarà lei, infatti, la carta che Maria De Filippi giocherà per sfidare il suo nuovo competitor Che tempo che fa, che ormai da molti mesi domina nel palinsesto domenicale con ascolti quasi sempre imbattuti. Tra gare, competizioni e siparietti, Sophia Loren, lontana dal piccolo schermo da tempo, sarà invitata a raggiungere il palco del noto show di Calane 5, dove avrà la possibilità di confrontarsi con i cinque ragazzi ancora in gara e dispensare loro i suoi preziosi consigli. Ma quali saranno gli allievi che riusciranno a ottenere il suo consenso? Per scoprirlo non resta che assistere all'appuntamento in onda questa sera, una puntata assolutamente imperdibile che segnerà in maniera indelebile il percorso dei cinque talenti - una ballerina e quattro cantanti - divisi fra le due squadre.

SOPHIA LOREN AD AMICI 2018: DAL PREMIO OSCAR AL RAGU'

Così come i ragazzi della scuola di Amici 2018, Sophia Loren ha debuttato nel mondo dello spettacolo da giovanissima: erano gli anni '50 e il mondo intero impazziva per quella ragazza poco più che adolescente, dalle forme sinuose e lo sguardo accattivante. Con il successo della saga "Pane, amore e...", Hollywood le spalancò le porte, fino a ottenere il Premio Oscar per l'interpretazione ne "La ciociara", film in cui venne diretta da Vittorio De Sica. Un premio, però, che non fu ritirato in prima persona, così come l'attrice ha rivelato al corriere della Sera: "Mi emoziono sempre moltissimo. Non me lo aspettavo, sono timida, se fossi andata mi sarebbe venuto un infarto sul palco". Lei, però, non ha mai dimenticato le sue origini campane e, da buona napoletana, ama dilettarsi ancora oggi in cucina preparando il suo ragù: "Lo faccio quando mi sento nella pelle che tutta la famiglia sta bene, che le cose vanno bene e anche se non è domenica io il ragù lo faccio perché facendolo pensi a tante cose tue, ricordi il passato, il presente e pensi al futuro. È una cerimonia, come anche la genovese".

