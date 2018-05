SARA TOMMASI/ “Ho rischiato di morire. Mi hanno fatto di tutto, ma mia madre mi ha salvata”

Sara Tommasi, la sua nuova vita: la causa del suo periodo buio, i ricoveri coatti e la risalita dopo l'inferno grazie all'aiuto dei medici e della madre.

27 maggio 2018 - agg. 27 maggio 2018, 18.31 Emanuela Longo

Sono stati particolarmente difficili gli ultimi anni per Sara Tommasi, ma da quando ha scoperto di essere affetta da una forma di bipolarismo ha cominciato un percorso che l'ha fatta rinascere. «Ho rischiato di morire, non mi vergogno a dirlo. Mi hanno fatto di tutto», ha raccontato la showgirl a Vero. Di quel periodo ricorda poco e tutto in modo confuso. «So solo che nei primi tempi, in cui già non stavo bene, le poche persone che mi conoscevano bene mi dicevano che ero strana, che sembravo un po' fuori di testa». Sara Tommasi però non capiva, quindi ha sottovalutato il problema che poi si è aggravato. «Ho perso la mia famiglia e mi sono ritrovata con gente che nemmeno conoscevo che si è approfittata di me, in tutti i sensi», ha proseguito al settimanale Vero. Chi erano quelle persone? Ce n'erano alcune di cui non sapeva nulla: «Erano sconosciuti, che incontravo per strada o nei locali, che si prendevano delle libertà nei miei confronti soltanto per il fatto che io non dicevo nulla e non capivo nulla». (agg. di Silvana Palazzo)

SARA TOMMASI: “VIVA PER MIRACOLO”

Su Sara Tommasi, negli ultimi tempi si erano definitivamente spenti i riflettori dopo un periodo per nulla semplice che l'aveva vista tristemente protagonista. Oggi, a 36 anni, è più consapevole dell'inferno che ha vissuto e soprattutto è pronta a ripercorrere le tappe più dolorose vissute negli ultimi dieci anni e che è riuscita a superare grazie all'aiuto dei dottori ma anche e soprattutto della sua famiglia, che non l'ha lasciata sola nel suo percorso di risalita. La Tommasi ha affidato al settimanale Vero le sue dichiarazioni sulla sua nuova vita: "A 27 anni qualcosa nella mia testa ha cominciato a non funzionare. È avvenuto tutto molto lentamente, senza veri e propri segnali forti che potessero mettermi in allarme", ha dichiarato. Da quel momento però, è iniziata ufficialmente anche la sua lunga discesa verso l'inferno. Eppure, solo dopo molto tempo dai primi segnali, oggi Sara sa cosa l'abbia portata a vivere quel periodo buio della sua esistenza. La colpa sarebbe di una forma di bipolarismo di cui sarebbe affetta e che, stando a quanto da lei stessa rivelato, avrebbe un carattere genetico. Gli ultimi anni non sono stati affatto semplici: "Non sapevo quello che facevo. Potevano propormi di tutto, tanto io non avevo minimamente la forza di reagire e ragionare", ha raccontato. Sono state diverse le circostanze in cui si è ritrovata ad essere letteralmente raccolta per strada, in stato confusionale, tanto da essere stata poi trasportata d'urgenza in ospedale. "Credetemi, è un miracolo se sono ancora viva", dice.

SARA TOMMASI ED I PROGETTI FUTURI

Importante nel percorso di recupero di Sara Tommasi è stata la madre che, come ammesso dalla stessa ex showgirl, non ha mai smesso di starle accanto. "Non mi ha mai abbandonata, anche quando sparivo nel nulla per giorni e giorni: ha consultato diversi ospedali italiani e, grazie alla sua tenacia, ho iniziato le prime cure", racconta oggi al settimanale Vero. Nel corso del tempo ha ammesso di aver subito ben sei ricoveri coatti. Un vero e proprio calvario che l'ha vista entrare ed uscire da numerosi ospedali, dal Sant'Andrea e Villa Santa Maria a Roma, passando dalla clinica Le Betulle vicino Como, oltre al Santa Maria di Terni. Nonostante le difficoltà, però, oggi è ancora qui "viva e pronta a ricominciare da capo. Anche se non è facile", dice. La televisione e il mondo dello spettacolo per lei sono solo un vecchio ricordo in quanto la Tommasi ora sogna di aprire uno studio da commercialista ed avere una famiglia. Al suo fianco da qualche tempo c'è una nuova persona: "un uomo che mi è vicino e che mi vuole molto bene. L'ho conosciuto tre anni fa, facendo la spesa al supermercato, e abbiamo stretto una bella amicizia", dice Sara, dicendosi ancora non pronta ad una relazione seria, sebbene lo desideri molto. "La verità è che sogno una vita normale", ha ammesso.

