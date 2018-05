Sebastiano Somma/ Marito di Morgana Forcella: un super cattivo che si commuove coi figli (Domenica In)

Sebastiano Somma, dal matrimonio con Morgana Forcella al lavoro come attore. Cosa racconterà ospite del programma contenitore della domenica pomeriggio su Rai Uno. (Domenica In)

Sebastiano Somma, Domenica In

Sebastiano Somma, ospite a Domenica In, è considerato uno degli artisti più completi degli ultimi decenni. Non è un caso infatti che il prossimo 13 luglio l'artista sarà a San Benedetto del Tronto per l'evento Lucio incontra Lucio, dove unirà le voci di due grandi cantautori italiani di tutti i tempi: Lucio Dalla e Lucio Battisti. Lo spettacolo è nel suo sangue, anche se Somma ha iniziato il suo lavoro quasi per caso, scoprendo solo sul palco di avere una forte passione. Il primo amore è stato a teatro, poi riconfermato in tante fiction di successo, e che gli hanno permesso di capire l'importanza della parola. Sebastiano Somma sarà inoltre presente a Domenica In oggi, 27 maggio 2018, per affrontare il test Che uomo sei. L'attore si svelerà in modo intimo, grazie a delle prove che stabiliranno se sia più amico, amante oppure amico. Messa da parte la sfera sentimentale, per Somma non è stato semplice riuscire a convincere i piani alti della Rai a scritturarlo per alcuni lavori. La prima occasione importante è arrivata infatti quando l'artista ha ricevuto una proposta dal regista Luigi Terelli, grande firma de La Piovra, che lo ha voluto per la fiction Sospetti. Un grande successo a fine degli anni Novanta, nonostante in molti, rivela il regista a Autoritratti, avevano espresso diverse remore nei confronti dell'attore. Un professionista in realtà molto serio, come ha dimostrato anche sotto la guida di Fabrizio Costa per la fiction Senza confini.

SEBASTIANO SOMMA A DOMENCIA IN: IL MATRIMONIO CON MORGANA FORCELLA

Sposato nel 2004 con Morgana Forcella, Sebastiano Somma ha deciso di dare alla figlia Cartisia un nome che richiamasse fortemente Cartesio. Una ragazzina in grado di commuoverlo, come ha svelato a La vita in diretta, soprattutto in occasione delle sue recite di fine anno. Papà consigliere, ha cercato di trasmettere un forte equilibrio alla sua prole, il tutto condito da una forte simpatia che lo allontana molto dai super cattivi interpretati in diversi lavori per il piccolo schermo. Fedele e di sani principi: si è sempre presentato così in veste privata l'attore, che non ha mai cercato di attirare le pagine di gossip grazie a scandali e clamori. Anzi, una vita tranquilla per una famiglia normale, che ha costruito con la compagna Morgana, conosciuta a metà degli anni '90. Un momento buio della sua carriera professionale, che Somma è riuscito a superare anche grazie all'equilibrio ricostruito proprio grazie alla moglie, come svelato al settimanale Sette. E questo nonostante il suo debutto artistico sia avvenuto quando era appena adolescente, grazie ad uno spettacolo amatoriale a Fuorigrotta, a Napoli. Una parentesi a cui è seguita una particina in Na Santarella, diretto da Eduardo Scarpetta.

