Simona Ventura: “Barbara d'Urso? Quello che fa lei non saprei farlo. Maria De Filippi è una vera amica”. Le ultime notizie sulla conduttrice che torna con Temptation Island Vip

27 maggio 2018 Silvana Palazzo

Simona Ventura torna in tv e lo fa con un reality show: condurrà Temptation Island Vip, dopo essere stata giudice di Amici e aver guidato Selfie. Un nuovo progetto che testimonia la sua ritrovata positività professionale. La sua carriera ha conosciuto diversi momenti di svolta, uno di questi è avvenuto nel 2011. «Ho lasciato la Rai per Sky perché non ce la facevo più. Avevo capito che non volevano andare avanti con i miei format», ha raccontato nell'intervista rilasciata al Messaggero. “Super Simo” ha quindi scelto di lavorare meno e di dedicare più tempo alla sua famiglia. Ora però lavora senza essere la padrona di casa, e questo per lei non è un problema: «Io l'autorevolezza non l'ho mai persa. Quella non si compra, si conquista sul campo con i sacrifici». E infatti lei ha rinunciato spesso a soldi e programmi. Una volta rifiutò di fare la pubblicità di un formaggio per la quale avrebbe guadagnato tanti soldi. «Lele Mora, il mio agente dell'epoca, si presentò il lacrime per dirmi: “Come fai a dire no a tutti quei soldi?”».

SIMONA VENTURA E GLI INCONTRI CON WEINSTEIN

In questi giorni si parla nuovamente del caso Weinstein, perché si è consegnato alla polizia che lo ha arrestato con l'accusa di aver stuprato due donne. Simona Ventura ha conosciuto in passato il produttore cinematografico e al Messaggero ha dichiarato: «L'ho incontrato un centinaio di volte perché a New York frequentavamo gli stessi amici. È un uomo antipaticissimo, che ogni volta si presentava. Di sicuro, però, ho visto tante donne buttarsi addosso a lui». Lei però non ha notato nulla di strano, ma è al fianco di chi ha deciso di denunciarlo. «Penso tutto il bene possibile di chi denuncia. Non prendiamoci in giro: denunciare è difficile. In Italia il sistema ha espulso chi ha osato farlo», ha spiegato Simona Ventura. E di atteggiamenti equivoci e molestie ne sa qualcosa, infatti ha ricordato un episodio di molti anni fa. «Successe solo una volta col direttore di una tv privata di Torino». La conduttrice ha raccontato anche la sua reazione: «Gli risposi che se avessi avuto quell'indole sarei finita a Montecarlo per 10 milioni di lire a week end, non a cercare lavoro in una TV sfigata per 500mila lire al mese».

DA BARBARA D'URSO A MARIA DE FILIPPI

Simona Ventura, che di tv se ne intende, ha parlato di Barbara d'Urso, accusata da più parti per aver realizzato una delle edizioni più trash del Grande Fratello. «Ammiro il suo stakanovismo, è brava. Quello che fa lei però non saprei farlo. Cosa non so fare? La cronaca nera e cantare», ha dichiarato al Messaggero. Deve invece tanto a Silvio Berlusconi: «È un uomo pazzesco. Unico». Ma nomina anche Maria De Filippi tra le persone a cui deve tanto. «Mi trovo benissimo e spero di continuare a lavorare con lei». Quasi tutti uomini dunque nel suo elenco: «Le donne purtroppo le ho spesso avute come nemiche». Ma l'aiuto della De Filippi non la sorprende: «Siamo diverse, ma è una vera amica. Mi è sempre stata vicina, anche nei momenti brutti». Una cosa è certa per Simona Ventura riguardo il mondo dello spettacolo: «Non è vero che lavorano sempre i più meritevoli». Davanti a lei ne sarebbero passate diverse: «Ma prima o poi le ho viste tutte cadere. Per avere e mantenere il successo ci vuole altro. La cazzimma. Io ce l'ho».

