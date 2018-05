TEMPESTA POLARE/ Su Italia 1 il film con Jack Coleman (oggi, 27 maggio 2018)

Tempesta polare, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 27 maggio 2018. Nel cast: Jack Coleman, Holly Dignard e Tyler Johnston, alla regia Paul Ziller. La trama del film nel dettaglio.

27 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST ANCHE HOLLY DIGNARD

Il primo pomeriggio di Italia 1 di oggi, domenica 27 maggio, sarà all'insegna dell'action fantascientifico con il film Tempesta polare, che è stato affidato alla regia di Paul Ziller mentre nel cast troviamo Jack Coleman, Holly Dignard, Tyler Johnston, Terry David Mulligan e Roger Cross. Tempesta polare non è infatti mai uscito al cinema ed è stato trasmesso per la prima volta in Italia il 24 maggio del 2014 mentre negli Stati Uniti è andata in onda per la prima volta nel marzo del 2009. Il regista di Tempesta polare, Paul Ziller è decisamente poco noto a livello internazionale ed è celebre soprattutto per questo film. Nel corso della sua carriera ha però curato la regia anche di altri film come The slopes che è uscito al cinema nel 2018 e For Christmas and a Wedding. Ma ecco adesso la trama del film nel dettaglio.

TEMPESTA POLARE, LA TRAMA DEL FILM

Il passaggio di una cometa nell'orbita terrestre rischia di minacciare la sopravvivenza del nostro Pianeta. Un micro frammento del corpo celeste sta per raggiungere la Terra, mentre il dottor Mayfield cerca di analizzare le conseguenze del passaggio della cometa dalla sua stazione in Alaska. Le sue analisi, ben presto, portano alla luce delle stranezze legate all'impatto del frammento sulla Terra. Secondo i suoi studi, infatti, è in atto una radicale inversione dei poli magnetici che potrebbe produrre risultati catastrofici, come violente tempeste magnetiche di enorme portata. L'unico modo per salvare l'intera umanità è far esplodere un enorme sottomarino così da re invertire i poli magnetici e ristabilire la normalità.

