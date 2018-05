Top Chef Italia, La rivincita/ Anticipazioni terza puntata: sfida a Calorno, nel tempio della cucina italiana

Top Chef Italia, La rivincita torna in onda oggi, domenica 27 maggio, in prima serata sul canale Nove: sfida avvincente a Colorno, nel tempio della cucina italiana, per i concorrenti.

27 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Oggi, domenica 27 maggio, alle 21.25 sul canale Nove, tornano in onda le succulente sfide di Top Chet Italia, La rivincita in cui i concorrenti delle prime due edizioni di Top chef Italia che non sono riusciti a portare a casa la vittoria, si rimettono in gioco per tentare di stupire tutti e dimostrare di non aver nulla da invidiare ai grandi chef. A differenza della versione classica, in Top Chef Italia – La rivincita, la sfida è itinerante. Dopo Milano e Torino, questa sera, gli chef sbarcano a Colorno, nel tempio della cucina italiana. In ogni puntata, alcuni personaggi famosi si mettono a disposizione degli chef per gustare i loro piatti. Questa sera, i concorrenti dovranno cercare di conquistare il palato di Ernst Knam, il maestro della cioccolata nonché grande pasticcere. Conquistarlo, però, non sarà affatto facile. Ernst Knam, infatti, è un osso duro e non perdona il più piccolo errore. Tante sfide ardue, dunque, per gli chef ancora in gara che, però, sono pronti a stupirlo. Nel corso delle prossime puntate, invece, ci saranno la chef Rosanna Marziale, lo chef Moreno Cedroni, la famiglia Lavazza e Antonella Clerici che sarà l’ospite d’onore dell’ultima puntata.

TOP CHEF ITALIA, LA RIVINCITA: LA GIURIA E GLI CHEF IN GARA

Dopo l’eliminazione di Masaki Kuroda che ha lasciato il programma al termine della prima puntata e di Simone Ciccotti, grande favorito della prima edizione che, però, anche questa volta si è dovuto arrendere al termine della seconda puntata, sono ancora otto gli chef in gara. Nel terzo appuntamento di Top Chef Italia – La rivincita, a sfidarsi, saranno Matteo Torretta, finalista della prima edizione; Maria Amalia Anedda che ha già aperto il suo primo ristorante, Palmiro Carlino, Luca Natalini, finalista della seconda edizione; la creativa Cinzia Fumagalli, Matteo Puccio, Andrea Astolfi e Bonetta Dell’Oglio. A giudicare i piatti che, nel corso della serata, prepareranno i concorrenti sarà un’esigente giuria formata da Annie Féolde, la prima donna in Italia ad aver conquistato le tre stelle Michelin, Giuliano Baldessarri, chef del ristorante Aqua Crua, lo chef italo-argentino Mauro Colagreco. Chi sarà eliminato, dunque, al termine della terza puntata?

