Un giorno in pretura/ Anticipazioni 27 maggio: il caso del Canaro

Un giorno i pretura torna in onda in prima serata su Raitre: al centro dell'appuntamento c'è la storia del Canaro della Magliana da cui Matteo Garrone ha tratto il film Dogman.

27 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Per festeggiare il trentesimo anniversario di Un giorno in pretura, Raitre dedica la seconda puntata in prima serata al programma che racconta in tv i casi più importanti della cronaca. Dopo la prima puntata, Un giorno in pretura torna in onda oggi, domenica 27 maggio, alle 21.15 con una puntata che racconterà la storia del “Canaro della Magliana”. Al timone della storica trasmissione Rai c’è sempre stata Roberta Petrelluzzi nel triplice ruolo di conduttrice, ideatrice e registra. Un giorno in pretura è sempre andato in onda in seconda serata. La prima puntata evento del 20 maggio ha ricevuto un buon riscontro di pubblico incollando davanti ai teleschermi 1.084.000 spettatori per uno share del 4.9%. Nonostante vada in onda in prima serata, il format non cambia con il racconto dei processi dalle aule del tribunale.

UN GIORNO IN PRETURA ANTICIPATIONI: IL CASO DEL CANARO DELLA MAGLIANA

Al centro della seconda puntata in prima serata di Un giorno in pretura c’è la storia del “Canaro della Magliana” che ha ispirato il film di Matteo Garrone, “Dogman” presentato al Festival di Cannes 2018 dove Marcello Fonte ha vinto il premio come miglior attore protagonista. Il Canaro è Pietro De Negri, il proprietario di una toeletta per cani che ha ucciso Giancarlo Ricci, un giovane pugile, conosciuto in un quartiere popolare di Roma come una “testa calda”. Il corpo di Giancarlo Ricci, poi, fu ritrovato in una discarica, straziato, bruciato e mutilato. Roberta Petrelluzzi racconta quanto accaduto dalle aule di un tribunale attraverso le testimonianze di chi conosceva entrambi.

