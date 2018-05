Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Marco: una vacanza insieme come ultima chance? Due possibilità (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Come trascorrerà le vacanze Gemma Galgani dopo l'annuncio dell'addio di Giorgio Manetti? Marco la riconquisterà?

27 maggio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Questa edizione di Uomini e Donne si conclude per Gemma Galgani con tante inaspettate sorprese. La dama del trono Over è pronta a godersi una vacanza che sarà all'insegna del relax e della riflessione dopo un anno fatto di tante conoscenze e nuovi riavvicinamenti a Giorgio Manetti. Proprio il cavaliere ha annunciato che non lo ritroveremo in studio per il prossimo anno e che quindi, la settimana prossima, sarà l'ultima volta che lo vedremo in tv. Una decisione per potrebbe avere conseguenze importanti per Gemma. C'è chi crede, infatti, che solo con la sua uscita dal programma, Gemma potrà finalmente dimenticarlo e trovare un nuovo amore senza intromissioni. Anche durante la conoscenza con Marco Cappagli, Giorgio Manetti si è fatto avanti per alcuni chiarimenti, scombussolando ancora una volta la Galgani e portandola ad avere uno scontro con Marco.

DUE POSSIBILITÀ PER GEMMA GALGANI

L'ultima registrazione pare, infatti, abbia messo fine alla loro conoscenza, anche se le cose potrebbero cambiare nel corso dell'estate. Marco potrebbe decidere infatti di riprovarci con Gemma fuori, senza telecamere, e magari proprio una vacanza insieme potrebbe essere l'occasione ideale per far scoccare la scintilla. Ma se così non fosse? Se Gemma Galgani, a settembre, tornasse nello studio di Uomini e Donne e continuasse a sentire la mancanza di Giorgio e un sentimento d'amore nei suoi confronti? In quel caso potrebbe esserci un vero e proprio colpo di scena: la dama più discussa e amata del trono Over, come Manetti, potrebbe decidere di lasciare il programma per sempre, dando un duro colpo al vasto pubblico che da anni la segue con affetto e la apprezza.

