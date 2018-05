Uomini e Donne/ Scelta di Sara a puntate speciali: la programmazione dell'ultima settimana (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Quale sarà la programmazione dell'ultima settimana prima della pausa estiva? Dalla scelta di Sara alle puntate speciali

27 maggio 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono classico

Maggio sta per giungere al termine e inevitabilmente i fan di Uomini e Donne iniziano a chiedersi quando il programma andrà in vacanza e quale sarà la programmazione di questi ultimi giorni del dating show condotto da Maria De Filippi. Giovedì sono state registrate le ultime puntate del trono Over (che dobbiamo quindi ancora vedere), mentre è ormai cosa nota che la scelta di Sara Affi Fella sarà registrata martedì 29 maggio. Ciò vuol dire che sicuramente né lunedì, né martedì vedremo il trono Classico come accade di consueto. L'inizio della settimana sarà quindi dedicato a dame e cavalieri del trono Over, con una prima puntata dedicata a Gemma e Marco e al ritorno in studio di Ida e Riccardo e una seconda dedicata all'annuncio di Giorgio Manetti che lascia il programma e alla pace tra Tina e Gemma. Quindi la domanda rimane: cosa vedremo da mercoledì a venerdì?

DUE PUNTATE SPECIALI PER IL TRONO CLASSICO?

Di certo il mercoledì sarà dedicato alla scelta di Sara Affi Fella. Tornano quindi in studio Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi per scoprire con chi dei due la tronista vuole iniziare una storia d'amore. Ma cosa andrà invece in onda giovedì e venerdì? La redazione di Uomini e Donne potrebbe sorprendere il pubblico di Canale 5 non con uno ma con ben due appuntamenti dedicati al post scelta di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi (che continuano ad essere al centro delle polemiche dopo la segnalazione di Stefano Guglielmini), Nicolò Brigante e Virginia Stablum Mariano Catanzaro e Valentina Pivati e Sara Affi Fella con colui che sarà la sua di scelta. Una settimana davvero imperdibile per i fan del programma di Maria De Filippi.

© Riproduzione Riservata.