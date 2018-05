APOCALYPTO/ Su Canale 20 il film con Rudy Youngblood e Raoul Trujillo (oggi, 28 maggio 2018)

Apocalypto, il film in onda su Canale 20 oggi, lunedì 28 maggio 2018. Nel cast: Rudy Youngblood, Raoul Trujillo e Dalia Hernandezk, alla regia Mel Gibson. Il dettaglio della trama.

28 maggio 2018 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su 20

NEL CAST RUDY YOUNGBLOOD

Apocalypto, il film in onda su Canale 20 oggi, lunedì 28 maggio 2018 alle ore 21,00. Una pellicola prodotta dalla Touchstone Pictures in collaborazione con la Icon Produtcions per la regia di Mel Gibson il quale ha offerto anche un prezioso contributo per la stesura del soggetto e della sceneggiatura. Distribuito nelle sale cinematografiche italiane dalla Eagle Pictures, la pellicola gode delle musiche della colonna sonora che sono state scritte da James Horner. Nel cast Rudy Youngblood, Raoul Trujillo, Dalia Hernandez, Jonathan Brewer e Gerardo Teracena. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

APOCALYPTO, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Intorno al XVI secolo nei territori occupati dal popolo Maya sta per consumarsi l’appassionante storia di un guerriero chiamato Zampa di giaguaro. Lui vive assieme alla moglie incinta ed ai suoi due figli in un piccolo villaggio della foresta del quale suo padre è il capo. La loro vita scorre serena tra battute di cacce ed interminabili giornate in cui si prendono cura delle rispettive famiglie. Una serenità e felicità a cui presto sta per essere posto termine in maniera drammatica dal possente guerriero Occhio Mezzo che assieme a tanti altri guerrieri sta attaccando tutti i vari villaggi per catturare uomini destinati ai sacrifici per placare gli dei la cui rabbia sarebbe stata comprovata da una contagiosa malattia, simile alla peste, che sta decimando la popolazione della principale grande città dei Maya. Non appena si accorge del pericolo Zampa di giaguaro riesce a mettere in salvo la moglie ed i due figli nascondendoli all’interno di un pozzo dal quale si può uscire soltanto con l’aiuto di una persona dall’esterno. Zampa di giaguaro prova ad opporre resistenza ai guerrieri ma non vi riesce per cui viene catturato assieme ad altri giovani del luogo mentre i vecchi vengono uccisi, le donne maltrattate ed i bambini lasciati a morire di fame. Ha così inizio un lungo e tortuoso viaggio per raggiungere la città dove Zampa di giaguaro e gli altri uomini catturati sono destinati ai tanti sacrifici messi in atto dai vari stregoni e sciamani. Tuttavia seguendo quando indicato da una bambina veggente, accadono una serie di situazioni che permettono al solo Zampa di giaguaro seppur ferito di scappare. La sua fuga però viene vista come una sorta di affronto per lo stesso Occhio di mezzo anche perché il suo nemico ha ucciso il figlio, per cui da vita ad un mirabolante inseguimento tra mille difficoltà e l’arrivo dei conquistadores spagnoli. Zampa di giaguaro riuscirà ad arrivare in tempo al pozzo dove aveva nascosto la propria famiglia per assistere la moglie al parto.

