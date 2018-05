AVENGERS: INFINITY WAR / Anticipazioni sul sequel: sinossi, data e rivelazioni sul ruolo di Capitan America

Avengers: Infinity War ha avuto un fortissimo successo: cosa accadrà nel sequel? Anticipazioni, data e rivelazioni dei fratelli Russo su Avengers 4

28 maggio 2018 Anna Montesano

Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War ha avuto un fortissimo impatto sul pubblico. Il film, diretto dai fratelli Russo, ha già guadagnato quasi 2 miliardi di dollari al box office internazionale, piazzandosi nella quarta posizione della classifica dei film più proficui della storia del cinema, superato solo da Star Wars: Il risveglio della Forza, Titanic e Avatar. E mentre la pellicola è ancora al cinema, la curiosità e l'attesa è tutta per il sequel, Avengers 4, che uscirà nelle sale a giugno dell’anno prossimo. Più di qualche fan del film con gli eroi della Marvel si è però lamentato della poca presenza di due personaggi molto amati: Captain America e Vedova Nera, rispetto invece ai veri protagonisti della pellicola che sono stati Iron Man, Doctor Strange, Star-Lord e Thor. Una lamentela alla quale hanno risposto gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely.

IL RUOLO DI CAPITAN AMERICA IN AVENGERS 4

Secondo le loro parole, i personaggi interpretati da Chris Evans e Scarlett Johansson avranno certamente un ruolo maggiore in Avengers 4: «Noi non scriviamo mai senza sapere dove andrà la storia nel finale. Ci permettiamo la licenza di “ripagare i nostri debiti” in un secondo momento», hanno sottolineato gli scrittori, promettendo che Capitan America e Vedova Nera avranno «una parte decisamente più grande nel secondo film». Un'ottima notizia per i fan, che hanno già l'occasione di scoprire la prima sinossi del sequel. "Culmine di 22 film interconnessi, il quarto capitolo della saga degli Avengers attirerà gli spettatori per mostrare loro il punto di svolta di questo viaggio epico. I nostri amati eroi capiranno davvero quanto fragile sia questa realtà e i sacrifici necessari a mantenerla."

© Riproduzione Riservata.