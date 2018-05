Adriano Pappalardo/ Video, “Battisti non amava Mina e non sopportava Baglioni, Fedez in tv? Cambio canale"

Adriano Pappalardo deve la sua carriera a Lucio Battisti. E’ stato infatti lui, nel lontanissimo 1971, a dargli una chance, la prima importante della sua vita, dopo averlo ascoltato durante un provino alla Numero Uno, etichetta discografica di Mogol, di cui faceva parte anche il cantautore di Poggio Bustone. I due hanno lavorato assieme a diversi dischi, fra cui quello del 1982, in cui Pappalardo si dedicò alla sperimentazione, realizzando l’album “Immersione”, nonché “Oh, era ora!”. E proprio di Battisti, il 73enne irriverente personaggio tv, ha parlato nell’intervista rilasciata a La Confessione, programma in onda questa sera, a partire dalle ore 21:25, sulle frequenze di Nove di Discovery Italia. Clicca qui per il video con l’intervista di Gomez a Pappalardo

"BATTISTI PER OFFENDERTI TI PARAGONAVA A BAGLIONI, SU MINA..."

Il padrone di casa, il giornalista Peter Gomez, incalza il proprio interlocutore così: «Partiamo da Lucio Battisti, io ho letto che aveva rapporti difficili con molti suoi colleghi, non sopportava Baglioni». L’autore di “Ricominciamo” replica: «Quando stavo per cantare lui per offenderti non diceva: ‘Guarda che canti male, guarda che stai stonando’. Lui mi guardava e diceva: ‘Arifamola va, perché me sembri Claudio Baglioni così, per favore!’». Attenzione anche al retroscena su Mina, voce mitologica della musica italiana, che stando però a Pappalardo non era fra le più apprezzate dal cantautore reatino. «Cosa diceva di Mina – chiede Gomez - che è stata interprete di tante canzoni? Però mi hanno detto che non era un grandissimo…». Adriano un po’ esita: «Sinceramente, tranne alcune canzoni che le ha azzeccate… in alcune canzoni Battisti diceva: ‘Un po’ trombone… e io dicevo… “E’ Mina”. Lui però diceva che giustamente la voce era tanta, ma l’emozione dentro non c’era».

"I TALENT LI CHIUDEREI, QUANDO VEDE FEDEZ CAMBIO CANALE"

Si chiude con un discorso generale sui nuovi talenti della musica esplosi in questi anni, nonché su molti dei programmi che li hanno lanciati, i cosiddetti “talent show”. Pappalardo non sembra condividere in pieno la filosofia di questa televisione. Il cronista si rivolge così all’intervistato: «Cosa pensa di X Factor e dei talent?». Il cantante, che ricordiamo, ha preso parte ad una delle prime edizione del reality show, L’Isola dei Famosi, replica: «Io chiuderei questa saracinesca di X Factor e li manderei a fare un po’ di gavetta come si usa fare, perché io sono venuto dalla gavetta». E fra le nuove leve, sta letteralmente prendendo il volo Fedez, che accompagna un grande successo musicale con dischi di platino a ripetizione, ad una vita social decisamente glamour, grazie al fidanzamento con Chiara Ferragni, alla nascita del loro bimbo Leone, e al matrimonio in programma fra poche settimane: «Cosa penso di un cantante come Fedez? Io appena vedo Fedez in tv cambio subito programma, mi perdoni».

