Al Bano e Romina Power si risposano?/ Il gossip dopo la separazione dalla Lecciso: le ultime indiscrezioni

Al Bano Carrisi e Romina Power si risposano? Il nuovo gossip dopo la separazione da Loredana Lecciso: ecco le ultime indiscrezioni che fanno impazzire gli estimatori.

28 maggio 2018 Valentina Gambino

Durante la giornata di sabato, la rete ammiraglia di Casa Rai ha proposto il concerto di Al Bano e Romina Power all'Arena di Verona del 2015 che aveva regalato alla coppia di artisti, un tutto esaurito degno di nota. Decisione molto particolare quella dell’ammiraglia Rai ma, in mancanza di Ballando con le stelle e nonostante la finale di Champions League in onda su Canale 5, i due cantanti hanno comunque portato a casa - ancora una volta - risultati di tutto rispetto nonostante il loro spettacolo fosse in replica. Al Bano e Romina, specie dopo la separazione ufficiale da Loredana Lecciso, stanno nuovamente creando numerose aspettative nel cuore degli estimatori. Prima di questa occasione, la coppia ha partecipato alla scorsa puntata del serale di Amici, proponendo una versione inedita di Felicità con delle barre scritte di proposito dalla Power, che strizzavano l'occhio ad una ipotetica (ma nemmeno tanto) frecciatina nei confronti di Barbara d’Urso, rea di alimentare il gossip sulle loro evoluzioni amorose.

Ed intanto negli ultimi tempi un’altra notizia sta facendo scalpore: Al Bano e Romina si sposano di nuovo? (Non hanno mai divorziato). La chicca niente male è stata pubblicata tra le pagine del settimanale Nuovo e rilanciata proprio da Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5. "Perché il settimanale Nuovo dice 'Clamoroso: Romina e Al Bano si risposano'?", si domanda la ruspante napoletana lanciando in onda un servizio riguardante i due cantanti. La storia tra Carrisi e la Lecciso è ormai ufficialmente naufragata ma ci appare difficile che lui voglia ricominciare con la sua ex moglie. Intanto però, che gli piaccia o meno, questa nuova rivelazione sta facendo impazzire i settimanali di gossip che adesso vogliono saperne di più sull’intera faccenda. In effetti, proprio la Power di recente aveva riacceso le speranze: "Non so cosa è che mi lega ad Al Bano, un legame indissolubile... - aveva detto intervistata da Costanzo - mi fa venire davvero i nervi. Questa cosa che ci lega non smetterà mai...". E a Maurizio Costanzo, che le chiedeva se si fosse mai innamorata davvero dopo Al Bano, aveva risposto di no: "Ho pensato 'trovo qualcuno più come me' ma invece... Poi c'è un altro fatto strano, secondo me: le nostre voci insieme creano una vibrazione che arriva dentro anche a chi le ascolta... Provocano una sensazione di benessere".

