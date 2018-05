Amici Serale 2018, Emma e Einar salvi/ Tutti ammessi alla finale, cinque i finalisti

Ecco cosa è accaduto durante la semifinale di Amici 2018: nessun eliminato e cinque finalisti. Si giocano la vittoria Carmen, Irama, Lauren, Emma ed Einar.

Irama - Amici

Nessun eliminato e cinque finalisti: è questo il verdetto della semifinale di Amici 2018. Carmen, Irama, Lauren, Emma ed Einar si giocheranno la vittoria nell'ultima puntata del talent. Anche quella di ieri è stata una serata appassionante, con tantissime ospitate che hanno arricchito oltremodo il programma. Dopo le primissime sfide, in studio è arrivato Gino Paoli. Quindi un simpatico siparietto con la padrona di casa, Maria De Filippi: "Sono venuto qui ospite solo per molestarti" le ha detto. Poi le sfide tra la squadra bianca e la squadra blu, coi primi che fanno il pieno di vittorie. Ci pensa Laura Chiatti ad arginare i duelli sul palco, lo fa con una sorpresa straordinaria per il marito Marco Bocci. L'attrice interpreta A Mano A Mano di Rino Gaetano e fa commuovere il compagno, reduce da un periodo di salute non esaltante.

Amici 2018: la sorpresa per Lauren, l'omaggio di Gigi D'Alessio a Sophia Loren

Il momento varietà si allunga con tante altre comparsate, come quella di Martin Castrogiovanni costretto a sfidare prima Marco Bocci e poi Giulia Michelini nella gara delle imitazioni. Tra Rod Stewart, i Blues Brothers e Lorella Cuccarini, gli ospiti godono di ampia scelta. Le sfide tra Carmen, Irama, Lauren, Emma ed Einar riprendono con un problema tecnico che rischia di mettere ko il prosieguo della puntata. Maria De Filippi la gestisce benissimo, poi introduce Gigi D'Alessio che omaggia la vera stella della semifinale di Amici: Sophia Loren.La conduttrice ha l'onore di intervistarla, coinvolgendo ad inizio puntata uno splendido Christian De Sica in una coreografia a lei dedicata. Poi la sorpresa del padre di Lauren, durante la sfida con Emma, con la concorrente dei blu che si commuove finendo nel mirino della De Filippi: "Sei una baccalona".

Irama vince la puntata, ma anche tutti gli altri sono tra i finalisti

Dopo l'ospitata di Sophia Loren, Irama torna sul palco e si prende i complimenti della commissione, ma soprattutto di Elisa, che ha commentato con toni lodevoli l'interpretazione di 'Ora voglio solo te': "Apprezzo la varietà. Molto creativo e fertile questo brano, una bella mescolanza di note lunghe con tensione emotiva davvero grande e gigante. Si crea una cosa molto fresca, ancora inedita". Irama non a caso è il vincitore della puntata ed evita il rischio eliminazione. Succede lo stesso per Carmen e Lauren, mentre Einar ed Emma si devono sfidare per convincere i professori a salvarli. Dopo diverse esibizioni, tra cui All of me e Photograph, gli insegnanti decidono di salvare entrambi i concorrenti. La prima a tirare un sospiro di sollievo è Emma, mentre Einar resta in bilico fino all'ultimo. Poi il verdetto definitivo che gli permette di raggiungere Carmen, Irama e Lauren tra i finalisti.

