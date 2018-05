Antonella Elia/ Una carriera giocata sul dubbio: ci è o ci fa? (Che fuori tempo che fa)

Antonella Elia, la carriera della showgirl si è alternata sul dubbio: ci è o ci fa? Una domanda a cui la stessa non vuole rispondere per non dare certezze. (Che fuori tempo che fa)

Antonella Elia, Che fuori tempo che fa

Un passato da valletta e l'impronta della showgirl vecchio stile: Antonella Elia ha giocato a lungo su quel dubbio costante che colpisce chi la vede. Ci è o ci fa? Una domanda a cui la diretta interessata preferisce non rispondere con chiarezza, convinta che sia meglio rimanere nell'ambiguità, come le ha suggerito a suo tempo il mentore Corrado. Distante anni luce da Pechino Express, Antonella Elia è ritornata di recente sul piccolo schermo anche grazie alle ospitate da Fabio Fazio, che rivedrà oggi, lunedì 28 maggio 2018, in occasione della nuova puntata di Che fuori tempo che fa. Diventata famosa appena ragazza e dal carattere che non si piega di fronte a niente e nessuno, l'ex velina ha percorso tanta strada nella sua carriera e ad un certo punto ha dovuto fare i conti con il silenzio. Una rivelazione che la stessa Elia ha fatto all'amica Jill Cooper durante l'edizione dell'anno scorso dell'adventure game e che l'ha portata persino allo scontro con il rapper Achille Lauro. Ormai ospite quasi fisso su Rai 1, la Elia nell'ultimo intervento è stata 'vittima' del mago Silvan, che ha approfittato della sua passione per il mare e il Dugongo per ricreare un'illusione in studio. Dopo aver fatto entrare la showgirl in una fantasia marina ed aver illustrato una scena possibile in riva al mare, Silvan ha materializzato una conchiglia nelle sue mani, per grande sorpresa della Elia.

ANTONELLA ELIA, SIMPATICA E DETERMINATA

La simpatia di Antonella Elia è nota forse quanto la sua determinazione nell'arrivare ad essere protagonista del grande schermo. In occasione di un evento pubblico, la showgirl ha messo in atto la regola numero 1 implicita nel mondo dello spettacolo, ovvero mai implorare per ottenere un provino. Alla vista di Giuseppe Tornatore, la Elia si è lanciata invece di un'opera di convincimento, nel tentativo di scalfire l'animo del regista e promuovere se stessa per una futura parte nella cinematografia. L'episodio è stato immortalato in un video che la showgirl ha condiviso sui social con tutti i suoi fan, riuscendo a dimostrare ancora una volta di essere ampiamente auto-ironica. Appena un giorno prima invece l'ex velina si era fatta riprendere al fianco del suo idolo, Biagio Antonacci, che ha incontrato subito dopo il suo ultimo concerto. Immancabile anche la sua presenza a distanza al Royal Wedding, in occasione del quale ha voluto preparare un piatto di tonnarelli.

Giusto perché dopo la prima notte di nozze, il Principe Harry e Meghan Markle avrebbero di certo dovuto recuperare le energie. E sull'ondata del lieve evento, la Elia ha deciso persino di lanciarsi alla ricerca di un Principe Azzurro da catturare nella sua rete. L'unico problema? 'Devo scoprire se a Roma c'è un allevamento di uomini Alfa', scrive sui social.

