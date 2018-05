BUON COMPLEANNO KYLIE MINOGUE / La cantante australiana compie 50 anni: i suoi più grandi successi

Kylie Minogue compie oggi 50 anni: l'artista australiana ha venduto nella sua carriera più di 90 milioni di dischi. I suoi più grandi successi musicali.

28 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Kylie Minogue

Ha l'aspetto e la vitalità di una teenager e oggi compie 50 anni, molti dei quali ricchi di grandissimi successi musicali. Kylie Minogue, una delle più grandi dive dei nostri tempi con oltre 90 milioni di dischi venduti, è nata a Melbourne in Australia il 28 maggio 1968. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto nel 1986 quando fu chiamata a lavorare in una soap opera molto nota in patria, Neighbours, (mai trasmessa in Italia) che vantava un cast di futuri personaggi di successo come Jason Donovan, Russell Crowe e Natalie Imbruglia. Nel 1987 cantò ad una manifestazione benefica la cover di The Locomotion, che le permise di entrare al numero uno della classifica australiana diventando il singolo più venduto degli anni 80 nella Terra dei Canguri. Di lì a poco il successo divenne planetario: il suo album di esordio intitolato semplicemente 'Kylie' vendette circa sette milioni di copie, rendendola in pochissimi anni una delle artiste più apprezzate in tutto il mondo.

I più grandi successi di Kylie Minogue

È una carriera sfavillante quella di Kylie Minogue, riconosciuta e amata in tutto il mondo sia per le sue hit che per la battaglia che ha dovuto affrontare contro il cancro. La sua lotta personale, a causa del tumore al seno, è diventata un esempio di coraggio e dignità grazie al modo con il quale è stata portata avanti: nessuna corsa al gossip ma il fine ben preciso, ovvero sensibilizzare l'opinione pubblica nella lotta contro questo male. L'abbandono dalle scene, necessario per sottoporsi alle cure, è stato momentaneo e l'artista australiana è tornata alla ribalta più entusiasta che mai con tour e nuovi album. Tra i suoi più grandi successi svetta senza dubbio la super hit 'Can't Get You out of My Head' del 2001, presente nella classifica dei 100 brani più venduti nella storia della musica commerciale. Per quanto riguarda i suoi album, i più venduti sono 'Kylie' e 'Fever', rispettivamente con otto milioni di copie (l'album più venduto del 1988 nel Regno Unito) e dodici milioni di dischi venduti a livello internazionale.

