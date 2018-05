CATWOMAN/ Su Italia Uno il film con Halle Berry (oggi, 28 maggio 2018)

Catwoman, il film in onda su Italia Uno oggi, lunedì 28 maggio 2018. Nel cast: Halle Berry, Benjamin Bratt, Lambert Wilson, alla regia Pitof. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

28 maggio 2018 Cinzia Costa

il film fantastico in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE SHARON STONE

Catwoman, il film in onda su Italia Uno oggi, lunedì 28 maggio 2018 alle ore 21,25. Si tratta di una pellicola americana del 2004 prodotta dalla celebre casa cinematografica della Warner Bros, diretta dal regista Pitof nome d’arte di Jean Christophe Comar, con soggetto tratto dal personaggio dei fumetti della DC Comics mentre la sceneggiatura è stata adatta a questa versione cinematografica da John D. Brancato, Michael Ferris e John Rogers. Le musiche sono del compositore Klaus Badelt, gli effetti speciali sono stati realizzati da Bill Brzeski mentre nel cast figurano Halle Berry, Benjamin Bratt, Lambert Wilson, Sharon Stone, Frances Conroy e Alex Borstein. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

CATWOMAN, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

Patience è una bellissima ed introversa donna che lavora presso il reparto marketing di una famosa ditta americana produttrice di profumi e cosmetici. A lei viene assegnato un importante progetto di marketing per il lancio di un nuovo profumo che potrebbe permetterle di fare carriera per cui vi lavora praticamente 24 ore al giorno. Una sera tarda rimasta nel suo ufficio per questioni legate allo stesso progetto, Patience ascolta per puro caso la conversazione confidenziale e privata che il suo datore di lavoro ed un uomo di nome Slavinski che non aveva mai visto prima. L’oggetto della discussione è quanto meno allarmante in quanto nonostante sappiano delle gravi controindicazioni che il nuovo profumo può procurare alle persone che lo dovrebbe utilizzare hanno comunque interesse ad immetterlo sul mercato. Patience ascoltata la discussione vorrebbe andare a denunciare la cosa ma per sua sfortuna viene intercettata dalle guardie di sorveglianza alle quali il potente magnate ordina di farla uccidere facendo sembrare il tutto un drammatico incidente. Tuttavia la donna riesce ad avere la vita salva in quanto un gatto dai poteri magici decide di donarle nuovamente la vita assieme ad una serie di poteri che la fanno diventare una donna gatto. Patience a differenza del passato non è più una donna timida ed introversa ma anzi molto decisa e pronta a far pagare quanto le è stato fatto oltre che impedire la immissione sul mercato di quel profumo dagli effetti drammatici. La ragazza inizia a portare avanti una doppia identità trasformandosi nell’eroina mascherata Catwoman pronta a combattere a proprio modo la criminalità. In tutto questo sarà anche chiamata a gestire una difficile relazione con un affascinante detective chiamato ad investigare proprio sul fenomeno catwoman.

