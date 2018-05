CHE TEMPO CHE FA/ I colpi di scena (e di telefono) di Di Maio e Martina (puntata 31)

lI centralino impazzisce, a Che tempo che fa. Sono Di Maio e Martina: è una doppia emergenza. Perché se l'Italia non sta tanto bene, va ancora peggio per le istituzioni.

Che tempo che fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

La puntata 31 di Che tempo che fa si apre con l'intervista a Maria Elisabetta Alberti Casellati. "Grazie per aver mantenuto l'impegno"; di questi tempi è cosa rara. Ed è proprio di attualità che si parla: qual era il clima in Parlamento? "Il cammino si presentava impervio. Certo, Conte mi è sembrata una persona a modo". La Presidente parla da matrimonialista: "Divorzista, in questo caso". Sorriso beffardo. "La situazione era difficile e si è confermata tale. Noi pensiamo al domani: vediamo quel che accadrà". E cosa, secondo lei? A questo non risponde. "Mattarella ha accennato a una 'fibrillazione' dei mercati. Speriamo che niente di ciò si realizzi". Ma è già successo, a quanto pare. Fatto sta che si deve guardare avanti: "Questo è il frutto di una legge elettorale che non ammette alternative". Tutto scritto, insomma. Impresso, come il destino, sulla carta-arcano del Rosatellum.

L'IGNORANZA È ILLEGALE

La stessa carta che Mattarella s'è giocato per prima. Un comodo jolly, di certo un pretesto. "Comodo" proprio per tutti: è una partita a perdere; vince chi ne esce peggio. Vedi i 5 Stelle: da quando contemplano le alleanze? Il pueblo è in rivolta, e insorge al grido di "streaming!", "Dibba!", "Casaleggio!". Pareva tutto finito. Anche per la Lega: non era di Napoli, questo Di Maio? E Berlusconi? Alto tradimento; peggio che per Mattarella. Accusiamo anche lui: la rrete si farà valere. E giù di reati, allora, da parte degli webeti di mentaniana memoria. Ricordiamolo: la critica va bene, l'insulto è vilipendio. E – guarda un po' – la legge non ammette ignoranza.

SOCIAL E POLITICA

Lo dice bene Maurizio Martina: "Quello che si legge sui social è irripetibile". Sarà per questo che la tv regna ancora sovrana. È un dato di fatto: la telefonata a Fazio è molto più efficace della diretta Facebook. Chissà se la Ferragni la pensa allo stesso modo... "Ho il doppio dei follower del Papa". Probabilmente no. "Belli, i pantaloncini di Fedez!". Le grandi analisi di costume (letteralmente). "È vero che vi sposate?". "No comment. Di questo non si parla". Quello fratellini è un altro argomento tabù: "Mica lo vogliam lasciar solo, 'sto bambino?". Il conduttore è un po' indiscreto. Però è un padrino premuroso: "Ho qualche regalo per voi". E via con la lista: "Carillon-Vorrei ma non posto, leonessa di peluche e maglietta con tattoo incorporati". Riguardo a quest'ultima: "Ce l'avevamo già". Che dilettante, questo Fazio: saranno pure giovani, ma non son mica sprovveduti...

