Cristiano Malgioglio, Danzando Danzando/ La nuova hit dell'estate: "Spero vi faccia ballare!", presto il video

Cristiano Malgioglio, Danzando Danzando, La nuova hit dell’estate dopo "Mi sono innamorato di tuo marito": “Spero vi faccia ballare!”, presto il video ufficiale girato in Puglia.

28 maggio 2018 Valentina Gambino

Cristiano Malgiolgio, ecco il nuovo singolo

E se Cristiano Malgioglio danzando danzando si è perso Fernando, ha avuto modo di creare il nuovo tormentone estivo dopo "Mi sono innamorato di tuo marito". E' uscito il suo nuovo singolo dal titolo “Danzando Danzando” e sicuramente sarà anche il protagonista assoluto della semifinale del Grande Fratello 2018 che andrà in onda domani sera sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. A tal proposito, alcuni giorni fa i ragazzi sono stati avvertiti da un comunicato ufficiale del GF in persona: “Ragazzi, da oggi preparerete la coreografia di Danzando, il brano di Cristiano Malgioglio. Nei giorni scorsi avete imparato alcuni passi grazie all’aiuto di Fabiana e ora siete pronti per preparare un fantastico balletto. Impegnatevi al massimo perché il Grande Fratello vi osserverà mettendovi presto alla prova”. Tutti i coinquilini all’interno della residenza più spiata di Cinecittà si sono impegnati massicciamente per dare il meglio. Nel frattempo il paroliere musicale sta girando anche il video ufficiale della hit estiva nata in collaborazione con Fernando Proce.

Cristiano Malgioglio, Danzando Danzando è la nuova hit

Così come riporta anche FoggiaToday: "C'è anche Torre Giulia, la sala ricevimenti di Cerignola, tra le location scelte da Cristiano Malgioglio per 'Danzando', il videoclip del nuovo singolo estivo che punta a bissare il successo del tormentone 'Mi sono innamorato di tuo marito". L'altra parte del videocplip verra girata nel tardo pomeriggio di domenica al Samsara beach di Gallipoli". Secondo questa indiscrezione quindi, le riprese del videoclip di Danzando Danzando si sarebbero ultimate proprio ieri. Beccato nella Stazione di Foggia, Cristiano Malgioglio stava aspettando il treno per Roma e proprio a tal proposito ha voluto condividere il suo pensiero su Facebook: "Un flash del mio nuovo video Danzando girato a @torregiuliaofficial un posto bellissimo adatto per questa mia nuova canzone estiva che spero vi faccia ballare di più di mi sono innamorato di tuo marito". Eccovi a seguire una esaustiva anteprima del brano in questione.

