DOVE ERAVAMO RIMASTI/ Su Rai 2 il film con Meryl Streep (oggi, 28 maggio 2018)

Dove eravamo rimasti, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 28 maggio 2018. Nel cast: Meryl Streep e Mamie Gummer, alla regia Jonathan Demme. La trama del film nel dettaglio.

28 maggio 2018 Cinzia Costa

il film biografico in prima serata su rai 2

NEL CAST ANCHE MAMIE GUMMER

Dove eravamo rimasti, il film in onda in prima visione tv su Rai 2 oggi, lunedì 28 maggio 2018 alle ore 21.20. Una pellicola biografica realizzata nel 2015 che narra le vicende ispirate dalla vita di Linda Brummel, rockstar sul viale del tramonto, suocera della famosa blogger statunitense, ex spogliarellista, Diablo Cody. Il film è un classico dramma brillante, a tratti tragi-comico, e la seconda delle reti Rai ne ha programmato la visione con inizio fissato per le ore 21,20. L'appuntamento è quindi con il piccolo schermo e Rai 2 propone questa pellicola passata in realtà un po' in sordina al botteghino, nonostante il cast, nonostante le ottime critiche. Prodotta dalla TriStar Pictures, congiuntamente con altre case, il film si avvale della regia di Jonathan Demme, un regista abile nelle commedia a carattere drammatico e sentimentale, da ricordare proprio in pellicole del genere, alcune di successo come 'Qualcosa di travolgente' del 1986 con la partecipazione dell'emergente Melanie Griffith, oppure con il celebrato 'Una vedova allegra... ma non troppo' con la splendida Michelle Pfeiffer come protagonista. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DOVE ERAVAMO RIMASTI, LA TRAMA DEL FILM BIOGRAFICO

Julie (l'attrice Mamie Gummer, tra l'altro realmente figlia di Maryl Streep), in seguito alla fine della sua vita sentimentale e al conseguente divorzio dal marito, cade in un profondo stato depressivo. Vive a Indianapolis e si sente alquanto sola perché la madre, una vecchia celebrità del rock in declino, ha abbandonato lei e il marito per seguire la sua vocazione di 'ragazzaccia' della musica a Los Angeles. Il marito però la chiama a Indianapolis, la figlia ha ora bisogno di lei, di una madre che sia comprensiva e non egoista e presa dalla sua passione, e Ricki Rendazzo, il nome d'arte di Linda quando veste i panni della star del rock, torna per concedere un breve periodo alla famiglia. Le cose però non vanno come lei vorrebbe, la sua vita, il suo egoismo, le avrà anche concesso di seguire il suo sogno, le sue aspirazioni, ma i figli, tra cui non solo Julie ma anche i due fratelli della donna, la escludono, con lei non vogliono avere più nulla a che fare. Uno stato di decadenza morale pura, un vero fallimento come madre e come donna che segnerà Linda in quei giorni d'arrivo in Indianapolis. Joshua, uno dei due fratelli di Julie, è alla vigilia del suo matrimonio ma la madre non è prevista nella lista nozze, non la vuole assolutamente nella cerimonia. Il fratello Adam è omosessuale dichiarato, Julie in profondo stato depressivo, contingenze che per la donna assumono il profumo amaro della sconfitta come donna e madre eppure cerca in ogni modo di riconquistare la stima, almeno di Julie e passo dopo passo il miracolo avviene, il nucleo si ricompone, pur tra alti e bassi. Il finale è una sorpresa, ma la storia, ispirata dalla vita vera della protagonista, ha un tocco di amaro ma anche di dolcezza sentimentale.

