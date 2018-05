Diane Zoeller/ L’ex moglie americana di Paolo Bonolis (L'intervista)

La psicologa americana Diane Zoeller è stata la prima moglie del conduttore Paolo Bonolis. Durante il loro matrimonio hanno avuto due figli: Stefano e Martina.

L'intervista, in seconda serata su Canale 5

Forse meno conosciuta dei tanti amori di Paolo Bonolis, Diane Zoeller è la psicologa americana di cui il conduttore si è innamorato perdutamente negli anni Settanta. Il loro matrimonio avviene tempo dopo, nel 1983, quando nella vita di entrambi avvengono dei successi significativi. Da un lato lo showman riesce a raggiungere il cuore dei telespettatori italiani grazie alla conduzione di Bim Bum Bam, il celebre programma Mediaset dedicato ai bambini ed ai giovanissimi, compagno di tanti pomeriggi. Dall'altro Diane consolida i propri studi come counselor e terapeuta, riuscendo a conseguire la laurea presso la Fairfield University, un'Università di stampo cattolico e gesuita del Connecticut. Anche se il matrimonio fra la Zoeller e Bonolis durerà solo cinque anni, concludendosi prima degli anni Novanta, la coppia avrà due figli: Stefano, oggi 33enne, e Martina, di 30 anni. 'La mia famiglia americana', come la definirà spesso il conduttore in tante interviste. Forse dei due è il primogenito della coppia a essere rimasto più a lungo lontano dai riflettori, anche se riuscirà a finire nel vortice del gossip del nostro Paese grazie a una relazione con Paola Caruso, l'ex Bonas di Avanti un altro conosciuta proprio negli studi del programma del padre. La relazione tuttavia finirà a causa della distanza un anno e mezzo più tardi, come ricorda Libero Quotidiano, nonostante un'iniziale volontà di Stefano Bonolis di trasferirsi a Roma.

La ex moglie americana di Paolo Bonolis

La riservatezza di Paolo Bonolis gli ha permesso di non parlare mai della prima ed ex moglie Diane Zoeller. Esistono infatti pochissime foto della coppia, forse lontana dai riflettori italiani grazie alla nazionalità della psicologa americana. I pochi scatti che li riguardano risalgono ai primi anni del loro matrimonio, quando il primogenito Stefano aveva pochi anni e amava giocare con una riproduzione del pupazzo Uan, la mascotte di Bim Bum Bam. Spesso Stefano e la sorella Martina, di tre anni più piccola, hanno fatto visita al padre nel corso degli anni. Nel 2009 hanno conosciuto infatti la seconda e attuale moglie del conduttore, Sonia Bruganelli, da cui Bonolis ha avuto i figli Silvia, Davide e Adele. Il legame fra i cinque rampolli dello showman è stato immediato, ha sottolineato Stefano al settimanale Chi, come dimostrato dagli abbracci teneri immortalati dai paparazzi. Diane Zoeller invece non dovrebbe aver mai raggiunto l'Italia negli anni successivi al suo divorzio dal conduttore, scegliendo di concentrarsi sulla sua professione. Le abilità maturate in campo psicologico la vedono esperta e coinvolgente soprattutto nel settore dell'istruzione. In uno dei suoi profili social sottolinea infatti di avere una forte passione nell'aiutare gli insegnanti a sfruttare al meglio il lavoro con gli studenti, impresa che porta avanti grazie al lavoro presso il National Field Manager at Houghton Mifflin Harcourt di New York. Sembra tra l'altro che sia riuscita a trovare un nuovo amore negli ultimi anni e che si sia risposata nel 2012. Una forte emozione per la Zoeller, come commenta su Facebook il lieto evento. L'ultimo post pubblico risale invece all'inizio dell'anno scorso, quando ha condiviso un dipinto di Pino Daeni che riprende di spalle una donna e una ragazzina, mentre si tengono per mano. Un'immagine adatta alla Zoeller ed alla figlia Martina, secondo amici e parenti, simbolo della forte connessione fra madre e figlia.

© Riproduzione Riservata.