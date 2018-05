Elodie Di Patrizi e Lele Esposito si sono lasciati?/ Video, la cantante avvistata con l'ex Andrea Maggino!

Elodie Di Patrizi e Lele Esposito si sono lasciati? La cantante di Amici avvistata in discoteca assieme al suo ex, il dj Andrea Maggino (e scatta anche il bacio!)

28 maggio 2018 Anna Montesano

elodie e lele

È finita tra Elodie Di Patrizi e Lele Esposito? Stando alle segnalazioni che stanno spopolando sul web pare proprio di si! La cantante di Amici è stata avvistata in discoteca tra le braccia di un ragazzo che non è Lele ma è un volto comunque che i fan della Di Patrizi già conoscono: il suo ex fidanzato Andrea Maggino. La segnalazione è stata fatta da un'utente al portale IsaeChia, che ha scritto: "Volevo segnalarvi che Elodie è tornata insieme al suo ex, il dj Andrea Maggino. - inizia la segnalazione, che aggiunge poi altri dettagli - Ieri notte erano insieme al locale Fico D’India e un ragazzo li ha ripreso mentre si baciavano. Da quello che so, loro erano stati insieme per un annetto, fino a quando Elodie è entrata ad Amici e ha conosciuto Lele."

ELODIE DI PATRIZI: RITORNO DI FIAMMA CON L'EX?

Un bacio che sembra confermare che la storia con Lele, conosciuto proprio ad Amici, sia finita e probabilmente anche da tempo visti gli altri dettagli che l'utente fornisce. Sul portale IsaeChia ancora si legge dalla segnalazione che: "Inoltre, lei a inizio maggio ha preso casa a Milano e sono spesso stati in giro insieme, come si evince da alcune storie pubblicate sui rispettivi profili social. Se notate, tra l’altro, il ragazzo ha una maglia bianca con alcune scritte ed effettivamente nelle storie di Instagram la Di Patrizi ha pubblicato quest’altra immagine in cui indossa la stessa t-shirt!" Tutti indizi che sembrano insomma confermare che Elodie è tornata insieme al suo ex Andrea e che la storia con Lele è definitivamente chiusa.

